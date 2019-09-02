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HDP’li belediye meclis üyelerinden AK Parti’li üyelere saldırı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi meclis toplantısında HDP’li üyelerin AK Parti’li üyelere saldırdığı iddia edildi.Kızıltepe Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gergin başladı.

HDP’li belediye meclis üyelerinden AK Parti’li üyelere saldırı iddiası

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi meclis toplantısında HDP’li üyelerin AK Parti’li üyelere saldırdığı iddia edildi.
Kızıltepe Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gergin başladı. Meclisi gündeminin okunmasının ardından HDP’li meclis üyeleri Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması nedeni konuşma gerçekleştirdi. HDP’li üyeler ile AK Parti’li üyeler arasında bu sırada sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir anda arbedeye dönüştü.
Konuyla ilgili konuşan Kızıltepe Belediyesi AK Parti’li meclis üyesi Mehmet Abdioğlu, HDP’li üyelerin kayyumların hak ihlali ve demokrasiye darbe olduğu söylemeleri ve meclisteki provokatör davranışlarına karşı belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’dan söz istediklerini, ancak alkışları ve sözlü sataşmaları ile halka hizmet için seçildikleri mecliste buna müsaade edilmediğini savundu. 2 AK Parti’li üyenin 30 HDP’li üyeye karşı gelmeye çalıştığını kaydeden Abdioğlu, "İlk olarak Eylül ayı belediye meclisinin gündeminin konuşulması oldu. Ardından üzerine HDP’li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alınması konusuna HDP grubu bildiri okumak istedi. Biz de devletimizin aldığı karara saygı duyulması gerektiğini belirterek söz hakkı istedik" dedi.
Kayyum politikalarına karşı bildiri okunması ve HDP’li üyeler tarafından alkışlanması üzerine Başkan Yılmaz’dan söz istediğini ve ısrarla söz verilmediğini söyleyen Abdioğlu, "Diğer meclis üyesi arkadaşım Vedat Kılıçaslan, kendisine söz verilmemesi üzerine ’Demokrasi diyorsunuz, özgürlük diyorsunuz ama biz söz istiyoruz vermiyorsunuz. Bu uygulamalara devam ettiğiniz sürece kayyuma müstahaksınız’ dedi. Bu sözler üzerine tartışma arbedeye dönüştü. İki meclis üyesi olarak bölgenin yaşanan sorunlarını çözmek yerine kaos ortamı oluşturmak isteyen HDP’li üyeler bana ve Kılıçarslan’a önce sözlü sataşmada ardından da fiziki müdahalede bulundu" diye konuştu.
AK Parti’li üyeler ile HDP’li üyeler arasında yaşanan arbede sonrası oturuma ara verildi.

HDP’li belediye meclis üyelerinden AK Parti’li üyelere saldırı iddiası

HDP’li belediye meclis üyelerinden AK Parti’li üyelere saldırı iddiası

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