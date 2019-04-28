HDP'li belediye ödüllü tiyatrocuyu yol bakım ve altyapı biriminde görevlendirdi

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü ve tiyatrocu Handan Ekici'yi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı emrinde görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla döneminde, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak atanan Handan Ekici, yönetimin HDP'li belediye başkanına devredilmesinin ardından Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı emrine verildi.

Sinema ve tiyatro dallarında çok sayıda ödüle sahip olan Ekici'nin görevine iade edilmesi için sosyal medyada "oyuncununyerisahnedir" etiketiyle imza kampanyası düzenlendi.

- "Başarı Emek Ödülü" almıştı

Dicle Üniversitesi Fransız Dili Bölümü mezunu olan Ekici, 1990 yılında Diyarbakır Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak çalışmaya başladı. Oyunculuk, yönetmenlik, drama ve tiyatro eğitmenliği yapan Ekici, çocuk tiyatrosu, drama ve tiyatro pedagojisi üzerine eğitim aldı.

Ekici, "Tiyatro Doğu'dan Yükseliyor" söylemi ile Diyarbakır'da tiyatro sanatına kattığı değerler nedeniyle 2018 yılında Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri seçici kurulu tarafından "Başarı Emek Ödülü"nü almıştı.

