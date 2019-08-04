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HDP’li belediyeden ağaç katliamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

HDP’li Batman Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kent Ormanı’nda yapılan çevre düzenlemesinde ağaç katliamı yaşandı.

HDP’li Batman Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kent Ormanı’nda yapılan çevre düzenlemesinde ağaç katliamı yaşandı. İş makineleriyle kesilen ağaçları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Yaşar Kemal Kent Ormanı’nın etrafında yapılan yol genişletme çalışmasında bütün ağaçların iş makineleri tarafından kesilmesi çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa yaklaşık 170 yetişkin ağacın tamamen katledildiğini belirtti. Ağaç katliamına tepki gösteren Argunağa, "Şimdi biz Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak dün Yaşar Kemal Kent Ormanı’nda ağaçlara müdahale haberi alır almaz kendim olay yerine gittim. Maalesef olay yerine ulaştığımızda olan olmuş demir yolu kenarındaki 170 civarında yetişkin ağaç tamamen vahşi yöntemlerle, kepçelerle tarumar edilmişti. Yapılacak bir şey yoktu. Oradaki kamuoyuna duyuru yaptık. Tepkilerimizi ifade ettik. Bu alan uzun süredir gündemde olan bir şeydi. Çamlıtepe Mahallesi sakinleri söz konusu yerde kendilerine bir yol yapılmasını talep ediyorlardı. Muhtarlar, mahalle sakinleri baskısı vardı. Belediye de emrivaki yaptı. Belediyenin önceki yönetimi toplantı yapmıştı. İstişare yapmıştı. Batman Belediye Konferans Salonu’nda geçmiş yıllarda 2016’da toplantı yapmıştık" dedi.

"Bizim en çok oksijene ihtiyacımız var"
Mevcut yönetimin ansızın bu müdahaleyi yaptığını belirten Argunağa, "Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak doğaya karşı yapılan saygısızlığı kınadık, kınıyoruz. Bir müdahale yapılmıştır fakat ne yazık ki doğaya yönelik bu tutuma Batman Çevre Gönüllüleri Derneği dışında hiçbir sivil toplum örgütü tepki göstermemiştir. Ancak zaten emri vaki yapılmıştı. Yönetim kim olursa olsun, kayyum olur, başka yönetimler olur, x partisi olur bizim için fark etmiyor biz doğayı savunuyoruz. Doğayı, ağacı, yeşili savunuruz. Batman’ın yollara da ihtiyacı vardır. Ancak bizim en çok oksijene ihtiyacımız var. Bu kentin sakinleri hastalıktan kırılıyorlar. Bunun nedeni de hava kirliliğidir. Bunun nedeni yeşil dokunun yetersizliğidir. Bu yeşil dokuya müdahale edilmiştir. Belediye bunun hesabını kamuoyuna verecektir. Yarın herhalde Belediye Başkanımız bu konuda bir toplantı yapacaktır" diye konuştu.

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı

HDP’li belediyeden ağaç katliamı
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