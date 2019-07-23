DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemde alınan, belediyeye ait bir binanın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne "Sevgi Evi Sitesi" kurulması için 25 yıllığına tahsis edilmesi kararı, HDP'li yönetim tarafından iptal edildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirmenin yapıldığı 2 yıl önce merkez Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde belediyeye ait, çocuk yuvası olarak hizmet veren 857,29 metrekarelik taşınmaz, 25 yıllığına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne meclis kararı ile tahsis edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince, bu kararın iptali için 2 Mayıs'ta meclis kararı alındı.

Karara gerekçe olarak, "Belediyemize ait 857,29 metrekarelik taşınmaza, kentsel hizmetlerin yerine gerine getirilmesinde bu alanlara ihtiyaç duyulduğundan ve belediyemizde gelir kaybına neden olmasından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılan tahsisin iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.