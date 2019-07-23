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HDP'li belediyeden "Sevgi Evi Sitesi" için bina tahsisine iptal kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemde alınan, belediyeye ait bir binanın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne "Sevgi Evi Sitesi" kurulması için 25 yıllığına tahsis edilmesi kararı, HDP'li yönetim tarafından iptal edildi - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemde alınan, belediyeye ait bir binanın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne "Sevgi Evi Sitesi" kurulması için 25 yıllığına tahsis edilmesi kararı, HDP'li yönetim tarafından iptal edildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirmenin yapıldığı 2 yıl önce merkez Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde belediyeye ait, çocuk yuvası olarak hizmet veren 857,29 metrekarelik taşınmaz, 25 yıllığına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne meclis kararı ile tahsis edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince, bu kararın iptali için 2 Mayıs'ta meclis kararı alındı.

Karara gerekçe olarak, "Belediyemize ait 857,29 metrekarelik taşınmaza, kentsel hizmetlerin yerine gerine getirilmesinde bu alanlara ihtiyaç duyulduğundan ve belediyemizde gelir kaybına neden olmasından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılan tahsisin iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Dezavantajlı bireylere hizmet verilecekti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, söz konusu binanın "Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi" ile "Gündüz Bakım Merkezi" olarak hizmet vermesi için "Sevgi Evi Sitesi" olarak kullanımı amacıyla proje hazırlandı.

Projeyle, Diyarbakır mimarisine uygun restore edilecek binada, belirli saatlerde bırakılacak engelli çocuk ve yetişkinler ile yaşlıların gündüz bakımlarının yapılması amaçlanıyordu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

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Diyarbakır HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi taşınmaz tahsisi

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