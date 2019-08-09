HDP’li belediyeler işçi kıyımına devam ediyor

Diyarbakır’da belediye yönetimlerinin HDP’yi başkanlara geçmesi sonrası 267 kişinin işine son verildi. İşten çıkarılan çalışanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak durumu protesto etti.

Diyarbakır’da işten çıkarılan şehit ve gazi aileleri yakınları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Şehit ve gazi yakınları adına basın açıklamasını okuyan Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (KAM-ŞADER) Başkanı Ahmet Büyükburç, vatan için can vermiş ölümsüz kahramanların emanetleri olan şehit ailelerinin yakınlarının da bulunduğu 224 kişinin sebepsiz bir şekilde işten çıkarıldığını söyledi. Büyükburç, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde, Kayapınar, Sur, Yenişehir ve ilçe belediyelerinde yaklaşık 3 yıldır büyük bir özenle işlerinde yapan, halkımıza kendi aileleri gibi hizmet eden, hizmet binalarında halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreten kardeşlerimizi adeta kullanım tarihi geçmiş bir meta gibi kapının önüne konmuştur” dedi.

Şehit eşi olan Nuran Akgüneş ise bu vatan için, bu topraklar için canını vermiş bir şehidin eşi olduğunu belirtti. Nuran Akgüneş, HDP gelince hemen haftasında kendilerini kapı dışarı koyduklarını ifade ederek, “Hiçbir gerekçe sunmadan hem de ben raporluyken çıkarttılar. Benimle beraber Kayapınar’dan 40 kişi çıkartıldı. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen artık el atsınlar” diye konuştu.