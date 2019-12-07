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HDP’li Belediyelere 28'inci Kayyum

07.12.2019 19:40 | Son Güncelleme

HDP'li başkanların yönettiği dört belediyeye daha kayyum atandı. Batman’ın Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesi ile Van’ın Özalp, Başkale ve Muradiye ilçesi belediyelerine kaymakamlar kayyum olarak atandı

HDP’li Belediyelere 28'inci Kayyum

HDP'li başkanların yönettiği dört belediyeye daha kayyum atandı. Batman’ın Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesi ile Van’ın Özalp, Başkale ve Muradiye ilçesi belediyelerine kaymakamlar kayyum olarak atandı.

Bugünkü ilk kayyum haberi Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Beldesinden geldi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Belediye Eş Başkanı Osman Karabulut’un, hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davası gerekçe gösterilerek, görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Duyurunun ardından belediyeye baskın yapan askerler binada arama yaptı. Karabulut’un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı kayyum olarak atandı.

Dün gözaltına alınan Van’da Muradiye Belediye Eş Başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan; Özalp Belediye Eş Başkanları Yakup Almaç ve Dilan Örenci; Başkale Belediye Eş Başkanı Erkan Acar bugün görevden alındı. Haklarında başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan HDP’li belediye eş başkanları, Van Emniyet Müdürlüğü’nde tutulurken, yerlerine kaymakamlar kayyum olarak atandı.

31 Mart seçimlerinin ardından ilk olarak 19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı. Daha sonra yapılan atamalarla kayyum atanan belediye sayısı 28 oldu.

Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, kayyum uygulamasını 'mobbing'e benzetti. Kararın siyasi olduğunu söyleyen İpekyüz, “Sistematik bir şekilde, tümüyle siyasi bir karar şeklinde, aşama aşama her tarafa yaymaya çalışıyorlar. Kimi zaman eski dosyaları karıştırıyorlar, kimi zaman merdivenden çıkarken dosya hazırlayabiliyorlar, bunu sistematik bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. Batman'da görevden alınan arkadaş daha önce de orada görev yapıyordu. Kendisi bir rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da gitmiş. Geçmiş yıllarda Sason'da canlı kalkan eylemi nedeniyle birçok kişiye yönelik açılan soruşturma vardı. O soruşturmalar bugüne kadar hiç açılmadı. Bu da şunu gösteriyor dönem dönem, il il gidiyorlar. Bir gün önce Van'daydı bugün burada. Bu tümüyle çöktürmeye, siyaseten bitirmeye, bezdirmeye yönelik, sistematik 'mobbing' gibi, bunu uygulamaya çalışıyorlar” dedi.

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