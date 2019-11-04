HDP’li Belediyelere Bir Haftada Üç Kayyum

İçişleri Bakanlığı HDP’li belediyelere kayyum atamaya devam ediyor. Son olarak Mardin’in Kızıltepe İlçesi belediyesine kayyum atanmasıyla, kayyumla yönetilen belediye sayısı 15’e yükseldi.

HDP’li Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, sabah belediye binasına gittiğinde kapıların polis tarafından kapatıldığını gördü. Belediye binasına alınmayan Yılmaz’la, polis arasında sert tartışmalar yaşandı. Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, polisin kapıyı açmadığı ve başkanı içeri almama talimatı aldığını söylediği görülüyor.

Daha sonra Valilikten yapılan açıklamada Yılmaz’ın görevinden uzaklaştırılarak, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam’ın ‘Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirildiği açıklandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılandığı, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla Yılmaz hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi.