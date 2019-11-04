HDP’li Belediyelere Bir Haftada Üç Kayyum

İçişleri Bakanlığı HDP’li belediyelere kayyum atamaya devam ediyor. Son olarak Mardin’in Kızıltepe İlçesi belediyesine kayyum atanmasıyla, kayyumla yönetilen belediye sayısı 15’e yükseldi.
HDP’li Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, sabah belediye binasına gittiğinde kapıların polis tarafından kapatıldığını gördü. Belediye binasına alınmayan Yılmaz’la, polis arasında sert tartışmalar yaşandı. Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, polisin kapıyı açmadığı ve başkanı içeri almama talimatı aldığını söylediği görülüyor.
Daha sonra Valilikten yapılan açıklamada Yılmaz’ın görevinden uzaklaştırılarak, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam’ın ‘Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirildiği açıklandı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılandığı, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla Yılmaz hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz'ın hakkında devam eden adli süreçler göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127'nci maddesiyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
29 Ekim’de Şırnak’ın Cizre İlçesi, 2 Kasım’da da Van’ın Saray İlçeleri belediyelerine kayyum atanmasıyla, HDP bir haftada üç belediye daha kaybetti. Son atamalarla kayyumla yönetilen belediye sayısı 15’e yükseldi.
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