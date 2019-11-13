HABER

HDP’li Belediyelere Dört Kayyum Daha 

13.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

HDP’nin Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli’deki dört belediye başkanı daha görevden alındı. Başkanların yerine kaymakamlar kayyum olarak atandı

HDP’li Belediyelere Dört Kayyum Daha 

HDP’nin Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli’deki dört belediye başkanı daha görevden alındı. Başkanların yerine kaymakamlar kayyum olarak atandı.

HDP’li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin ilk haber Diyarbakır’dan geldi. Önce Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken’in görevden alınarak yerine kayyum atandığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Diken hakkındaki soruşturmalar gösterildi. Valiliğin açıklamasında , ”Diyarbakır ili Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17867 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği anlaşılmıştır. Diyarbakır ili Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Diken’den kısa süre sonra Hazro İlçesi Belediyesine de kayyum atandığı duyuruldu. Valiliğin bu atamaya ilişkin açıklamasında da Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik’in görevden alındığı belirtilerek, “Diyarbakır ili Hazro Belediye Başkanı Ahmet ÇEVİK, hakkında ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17920 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği anlaşılmıştır. Diyarbakır ili Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Hazro Kaymakamı Ali öner Hazro Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Bir kayyum haberi de Şırnak'ın İdil İlçesi Belediyesi’nden geldi. Sabah saatlerinde Eşbaşkan Songül Erden’in evine giden polis, görevden alınma tebligatını imzalatmak istedi. Ancak Erden tebligatı imzalamadı. Erden’in yerine İlçe Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı. Erden'in, hakkındaki Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla halen yargılaması devam eden dava ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açtığı soruşturma gerekçeleriyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Tunceli ili Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi de bugün görevden alınanlar arasındaydı. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çelebi’nin hakkındaki ceza ve soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı vurgulanarak, “Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği, yine adı geçen hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan ÇELEBİ hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış. Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Son atamalarla birlikte, kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 20 oldu.

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
Emniyet müdürü lösemili çocuklar için kan verdi, organlarını bağışladıEmniyet müdürü lösemili çocuklar için kan verdi, organlarını bağışladı
9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Büşra Pekin paylaştı: "Biz ayrıldık"

Büşra Pekin paylaştı: "Biz ayrıldık"

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin bekleyişi sürüyor

Ara bölgede 3. gün! Geceyi arabada geçirdi

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti! Anne ve babası gözaltına alındı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Görür görmez yıkıldı...

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.