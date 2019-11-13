HDP’li Belediyelere Dört Kayyum Daha 

HDP’li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin ilk haber Diyarbakır’dan geldi. Önce Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken’in görevden alınarak yerine kayyum atandığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Diken hakkındaki soruşturmalar gösterildi. Valiliğin açıklamasında , ”Diyarbakır ili Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17867 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği anlaşılmıştır. Diyarbakır ili Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

HDP’nin Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli’deki dört belediye başkanı daha görevden alındı. Başkanların yerine kaymakamlar kayyum olarak atandı.

Diken’den kısa süre sonra Hazro İlçesi Belediyesine de kayyum atandığı duyuruldu. Valiliğin bu atamaya ilişkin açıklamasında da Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik’in görevden alındığı belirtilerek, “Diyarbakır ili Hazro Belediye Başkanı Ahmet ÇEVİK, hakkında ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17920 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği anlaşılmıştır. Diyarbakır ili Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Hazro Kaymakamı Ali öner Hazro Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Bir kayyum haberi de Şırnak'ın İdil İlçesi Belediyesi’nden geldi. Sabah saatlerinde Eşbaşkan Songül Erden’in evine giden polis, görevden alınma tebligatını imzalatmak istedi. Ancak Erden tebligatı imzalamadı. Erden’in yerine İlçe Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı. Erden'in, hakkındaki Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla halen yargılaması devam eden dava ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açtığı soruşturma gerekçeleriyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Tunceli ili Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi de bugün görevden alınanlar arasındaydı. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çelebi’nin hakkındaki ceza ve soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı vurgulanarak, “Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği, yine adı geçen hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan ÇELEBİ hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış. Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Son atamalarla birlikte, kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 20 oldu.

