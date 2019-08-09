HDP'li belediyelerin işten çıkardığı işçilerden protesto

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden haksız yere işten çıkarılanlar, kararı protesto etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işten çıkarılanlar ile yakınları, "HDP'li belediyede işçi kıyımı var", "Diyarbakır'da kayyum yok kıyım var", "İşimizi geri versinler bu vebalden kurtulsunlar", "Kayyum gitti yıkım başladı", "Alın teri dökene zulüm etmeyiniz" ve "İşimizi geri istiyoruz" pankartları taşıdı.

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Lice ve Kocaköy belediyelerinde aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin iş akdinin feshedildiğini söyledi.

İşten çıkarılanların yanında olduklarını belirten Büyükburç, şöyle konuştu:

"Biz Kandil'den emir alan bu zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır işlerinde büyük bir özenle çalışanlar, halkımıza kendi aileleri gibi hizmet edenler, halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreten kardeşlerimiz, adeta tarihi geçmiş bir meta gibi Kurban Bayramı öncesi kapının önüne bırakılmıştır. Terör baronlarının üslendiği Kandil'den emir alan HDP belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, aldıkları işçi kıyım kararıyla emekçi Diyarbakırlılara ihanet etmiştir. Kayyum hizmetlerinden şikayet edenler maalesef yönettikleri belediyelerde kıyım yapmaktadırlar."