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HDP'li belediyelerin işten çıkardığı işçilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden haksız yere işten çıkarılan işçiler ile yakınları eylem yaptı - Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç: - "Kayyum döneminde işe alınan 267 personel, Kandil'den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkarılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden haksız yere işten çıkarılanlar, kararı protesto etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işten çıkarılanlar ile yakınları, "HDP'li belediyede işçi kıyımı var", "Diyarbakır'da kayyum yok kıyım var", "İşimizi geri versinler bu vebalden kurtulsunlar", "Kayyum gitti yıkım başladı", "Alın teri dökene zulüm etmeyiniz" ve "İşimizi geri istiyoruz" pankartları taşıdı.

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Lice ve Kocaköy belediyelerinde aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin iş akdinin feshedildiğini söyledi.

İşten çıkarılanların yanında olduklarını belirten Büyükburç, şöyle konuştu:

"Biz Kandil'den emir alan bu zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır işlerinde büyük bir özenle çalışanlar, halkımıza kendi aileleri gibi hizmet edenler, halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreten kardeşlerimiz, adeta tarihi geçmiş bir meta gibi Kurban Bayramı öncesi kapının önüne bırakılmıştır. Terör baronlarının üslendiği Kandil'den emir alan HDP belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, aldıkları işçi kıyım kararıyla emekçi Diyarbakırlılara ihanet etmiştir. Kayyum hizmetlerinden şikayet edenler maalesef yönettikleri belediyelerde kıyım yapmaktadırlar."

HDP'li belediye başkanlarının halka hizmet etmek yerine emekçi işçilerle uğraştığını, şehrin hizmete ihtiyacı olduğunu dile getiren Büyükburç, "Kayyum döneminde işe alınan 267 personel, Kandil'den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılan kardeşlerimizin bir an önce işe iadelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bir devlet kurumu Kandil'den yönetilemez." dedi.

- "Devlet kurumu Kandil'den yönetilemez"

İşten çıkarılan Elif Bat ise "Önce 'Bayrakla sorunumuz yok' diyenler, ilk başta masamızdaki bayrakların kaldırılma emrini verip, daha sonra devlet memurlarının kimliklerindeki Türk bayrağımızı kaldırdı. Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir devlet kurumu Kandil'den yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Sur Belediyesinden çıkarılan Ahmet Sapmaz da HDP'li belediyelerde şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere, ekmek mücadelesi veren vatandaşların işten çıkarıldığını anlattı.

Evine ekmek götüren insanların işten çıkarıldığını aktaran Sapmaz, "Halk sizden hizmet beklerken sizler göreve geldiğiniz andan itibaren kutuplaştırma ve ötekileştirme adımlarını atıyorsunuz. İnsanların beddualarını almaktan vazgeçip bir an önce göreve dönmelerini sağlayarak, mazlumların ahını almaktan vazgeçin." diye konuştu.

Kayapınar Belediyesinden atılan Nuran Akgüneş, 27 gün önce işine son verildiğine işaret ederek, "Raporluyken beni kapının önüne koydular. Rapor aldığım için işime son verildi." diye tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Diyarbakır HDP

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