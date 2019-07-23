HABER

HDP'li belediyenin 8 kişiyi işten çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu: "Seçimden önce haktan, hukuktan, insan haklarından, emekten, ekmekten, işten ve aştan bahseden anlayış, iktidara geldikten sonra söylediklerinin tam tersi hareketlerde bulunmaya başlamıştır"

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, HDP'li İpekyolu Belediyesinin görevlerini layıkıyla yerine getiren üyelerini haksız yere işten çıkardığını söyledi.

İpekyolu Belediyesindeki görevlerine son verilen, aralarında şehit çocuğunun da bulunduğu işçilerle sendika binasında basın açıklaması yapan Efeoğlu, üyelerinin belediye bünyesindeki şirkette çalışırken hukuki bir gerekçe gösterilmeden ilişiklerinin kesildiğini belirtti.

Ekmeği için çalışan ve verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren üyelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde iş akitlerinin feshedildiğini kaydeden Abdullah Efeoğlu, yapılan haksızlığa sendika olarak sessiz kalmayacaklarını ve gerekli hukuki yollara başvuracaklarını aktardı.

İşçilerin önce görev yerlerinin değiştirildiğini ve çeşitli baskıların uygulandığını vurgulayan Efeoğlu, şunları söyledi:

"Seçimden önce haktan, hukuktan, insan haklarından, emekten, ekmekten, işten ve aştan bahseden anlayış, iktidara geldikten sonra söylediklerinin tam tersi hareketlerde bulunmaya başlamıştır. Hani sizin olmazsa olmazınız insandı, insan haklarıydı? Ne oldu? Unuttunuz mu söylemlerinizi? Sözde zulümden, baskıdan şikayet edenler, şimdi ne oldu da yönetime gelince şikayet ettiği şeylerin daha fazlasını yapmaya başladı? Sebepsiz işten atmak kime, neye fayda sağlar? İnsanların ekmeğiyle oynayarak belediyecilik yapılmaz. Belediye yetkililerinden emeğin ve emekçinin yanında olmasını istiyoruz. Bizim derdimiz sadece ve sadece ekmeğimizdir. Aşımız ve çocuklarımızın rızkıdır. Partizanca davranılarak insanların işine son verilmesini asla kabul etmiyoruz."

Abdullah Efeoğlu, işten çıkarılanların geri alınmasını istediklerini bildirerek, aksi halde her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceklerini de dile getirdi.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
GÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlıkGÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlık
Kula leblebisine coğrafi işaret belgesiKula leblebisine coğrafi işaret belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Hizmet iş sendikası İpekyolu Belediyesi işten çıkarma Van

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.