HDP'li belediyenin astığı, terör suçlusunun adını taşıyan tabela indirildi

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın sahabeleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirterek, Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'ten sonra en çok sahabenin bulunduğu yerin Diyarbakır olduğunu aktardı.

Gökdemir, İyaz Bin Ganem'in Anadolu'nun birçok şehrinin fethinde görev yapan büyük bir komutan olduğuna işaret eden Gökdemir, İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemde İslam komutanı İyaz Bin Ganem'in adının caddeye verildiğini anımsattı.

Gökdemir, şunları belirtti:

"Ama ne yazık ki hizmet belediyeciliğinden uzak, değerlerimize, inançlarımıza, kültürümüze, İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e ve özellikle sahabeye düşman olan HDP'li Büyükşehir Belediyesi göreve başlar başlamaz ilk icraatını dün cami düşmanlığıyla bugün ise sahabe düşmanlığıyla yaptı. Valimiz bu kararı yerinde görmeyerek, kararı sahabeye yapılan saygısızlıktan dolayı durdurdu. Fakat ne yazık ki gece yarasa gibi Müslüman Kürt halkından korkan vampirler gibi bu tabelayı söktüler, yerine HDP yandaşı olan bir doktorun ismini verdiler."

Belediyenin tabelayı değiştirmesini, Valiliğe ve kanuna karşı yapılmış bir meydan okuma olarak nitelendiren Gökdemir, "Bu çirkefliğe, densizliğe izin verilmemesini istiyoruz. Müslüman Kürt halkı olarak buradayız. İzin vermeyeceğiz. Gece vampirlerine karşı Müslüman Kürt halkı meydanda ve tabelasının, camisinin, sahabelerinin yanında olacak." diye konuştu.