HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliği

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir yerde cami yıkmak gibi kararının olmadığı belirtildi.

Belediyecilik anlayışlarında cami yıkma kültürü olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan meclis kararlarında, cami yıkımına ilişkin tek bir ima dahi bulunmamakta ve ilgili alanlarda mevcut kabası bitmiş cami inşaatlarının yıkılmasına yönelik bir çalışma veya planlama bulunmamaktadır. Alınan kararla, mevcut kabası bitmiş camilerin etrafının yeşillendirilmesi, ilgili parsellerde camiler dışında bulunan alanların yeşil alana/park alanlarına dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu planlama, ilgili parsellerde yürütülen saha çalışması ve yerinde tespit sonucu düzenlenmiş ve daha sonra meclis gündemine getirilmiştir. Yapılan plan değişikliği herhangi bir biçimde bir caminin yıkılması sonucunu doğurmamaktadır."