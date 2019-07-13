HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliğine tepkiler

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların farklı amaçlarla kullanımı amacıyla imar planını değiştirmesine tepkiler devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Muhammed Akar, yaptığı açıklamada, Kayapınar'ın kentin en çok gelişen bölgesi ve ibadet alanına ihtiyaç duyulan ilçesi olduğunu söyledi. AK Parti Grubu olarak, kentin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mücadele verdiklerini ancak HDP'nin bu konuda şehrin ihtiyaçları ve bölge insanının değerlerini dikkate almayarak ideolojik belediyecilik yaptığını savunan Akar, 2014'te AK Parti meclis üyeleri olarak ibadethane için imar düzenlenmesinde yer tahsis edilmesi gerektiğini bildirdiklerini ancak düzenlemede buna yer verilmediğini dile getirdi. Görevlendirme yapılan dönemde bunu bir daha gündeme getirdiklerini kaydeden Akar, şöyle dedi: "Kayyum döneminde bu ihtiyacı karşılamak üzere bazı parseller ibadethane yeri olarak tahsis edildi fakat Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, yeşil alan gerekçesiyle kayyum zamanındaki bu tahsisleri iptal etti. Biz buna itiraz ettik ama bu itirazımızı HDP'liler dikkate almadı.

Eğer yeşil alan ihtiyacı varsa başka bir alanın ayrılmasını ve tanzim edileceğini söyledik." HDP'nin milletin değerlerini anlamadığını ifade eden Akar, ibadethanelerin temel ihtiyaç ve toplumun değeri olduğunu söyledi. Bunu anlamaları gerektiğini dile getiren Akar, şöyle konuştu: "Bu kararlarından vazgeçsinler. Dertleri yeşil alansa, buna itirazları varsa, yeşil alanları koruyalım, başka yerleri ibadethane yeri olarak belirlesinler, biz de destek olalım. Bunu da kabul etmiyorlar. Bunların amaçları yeşil alanı korumak değil. İdeolojik belediyecilik yapıyorlar. Amaçları bu şehre hizmet etmek ve sorunlarını çözmek değil. HDP'ye oy verenler de onların bu kararından rahatsız. İki gündür bizi arıyorlar. HDP Grubu'na çağrıda bulunuyorum, gelsinler beraber çalışalım, bu şehir için güzel şeyler yapalım. Biz hem AK Parti'ye hem de başka partiye oy veren her kesimin talepleri doğrultusunda çalışarak bu yanlıştan dönmeleri için çaba içindeyiz." - "Yanlış karardan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum" Avukat Ömer Serdar Kaplan da Büyükşehir Belediyesinin imarda değişiklik kararının ihtiyaca binaen ibadet alanı tahsis edilen yerlerin yeşil alana dönüştürülmesi için atılan bir adım olduğunu söyledi.

Kaplan, bunun uygulanması için Kayapınar Belediye Meclisinin bu imar planını geçirmesi gerektiğini anlattı. "Uygulama imar planı kesinleştikten sonra eğer varsa cami olsun, okul olsun, tümünü yıkmaları gerekiyor. Onu da encümen kararı alarak yıkarlar." diyen Kaplan, belediye meclislerinin yıkımla ilgili karar almaya yetkilerinin olmadığını kaydetti. Kaplan, "Yıkımla ilgili, imar planına aykırı yapılaşmalar varsa bununla ilgili kararı belediye encümenleri alır. Kararda yıkım kararı yok ama ibadet alanı olarak ayrılan bir alanın da yeşil alana dönüştürülmesi var." ifadelerini kullandı. İbadet alanlarının imar planından çıkarıldığını söyleyen Kaplan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oralarda bir yapı varsa ki oraların çoğunda cami inşaatları başlamış. Yüzde 30, 40, 70 seviyelerine çıkan yerler var. O zaman Kayapınar Belediyesinin encümen kararıyla yıkımları için karar alması gerekiyor. Bunu yaparlar mı? Bunu önümüzdeki süreç gösterir. Aldıkları karar doğru bir karar değildir. Bir imarda bir değişilik yapılacaksa bu halkın dini inançları gereği zorunlu ibadetlerini yaptıkları cami alanının direkt park alanına dönüştürülmesi doğru değildir.

Bu karar, halkın beklentilerine, taleplerine ve inançlarına aykırı ve terstir. Bu karar, Kürt halkının inancıyla örtüşmeyen bir şeydir. Bu karar, yanlış bir karardır. Bu yanlış karardan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum." - "İnşallah belediye bu kararından geri döner" Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Mermut da belediyelerin halka hizmet edilmesi gereken yerler olduğunu anlatarak, HDP'nin belediyecilik hizmetini öteleyerek siyasi görüş arenası haline getirdiğini savundu. Bu tür kararların siyasi olduğunu, ülkenin hiçbir yerinde ibadethanelerle, camilerle ilgili belediyelerin bu tür kararları alma keyfiyetinde olduğunu görmediğine dikkati çeken Mermut, dindar toplumda belediyelerin bu tür kararlar almasını esefle karşıladığını ve doğru bulmadığını dile getirdi. "İnşallah belediye bu kararından geri döner. Halkımızın daha fazla provokasyona gelmesine neden olmaz." diyen Mermut, şu değerlendirmelerde bulundu: "HDP zihniyeti, kurulduğundan bugüne bölgemizde laik, seküler, inançsız bir toplum yetiştirme yönünde ciddi bir çaba içinde. Kürt halkı Müslüman'dır, dindardır. Namusu, dini için mücadele eden bir topluluktur fakat üzülerek söylemek durumundayım. HDP zihniyeti, Kürt halkını bu hassasiyetlerinden uzaklaştırıp laik, seküler bir topluma dönüşmesini istiyor çünkü büyük Orta Doğu projesinde Kürtlerin bir zihniyette kullandırılması için bu dini hassasiyetlerden uzaklaştırılması gerekiyor.