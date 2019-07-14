HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliğine tepkiler

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların imar planını değiştirmesine tepkiler devam ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Yunus Emre Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından, aralarında sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı cemaat, belediyenin kararını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Müftü Vekili Nihat Koç, İslamiyet'in mabetlerin korunmasına büyük önem verdiğini söyledi.

Dokunulmaması gereken yerler arasında mabetlerin yer aldığını dile getiren Koç, "Hristiyan bir ülkeye giriyorsunuz kiliseye karışamıyorsunuz, Yahudi bir toplumla savaşa giriyorsunuz, onların havralarına karışamazsınız ama gelin görün ki Müslümanların mabetleri hep hakarete ve tecavüze uğradı." dedi.

Mescid-i Aksa'nın İsrail'in işgali altında olduğunu, 1300 yıllık Emevi Camisi'nin ise Beşşar Esed'in bombalarıyla tahrip edildiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"5. Harem-i Şerif Diyarbakır Ulu Cami'miz inanın kuşatma altındadır ama biz bunlara meydan vermeyeceğiz. Mabetlerimize, kutsallarımıza, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız.

Kayapınar'da devasa binalar, muhteşem yerleşim alanları yapılıyor. İmar planları yapılırken mabetlere yer verilmemiş. Müslüman bir vicdanın bunu kabul etmesi mümkün değil, biz de kabul etmiyoruz."