HABER

HDP'li belediyenin cami yapımını durduran imar planı değişikliği iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

HDP'li belediyenin cami yapımını durduran imar planı değişikliği iptal edildi

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımını durduran imar planı değişikliği, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla iptal edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, merkez Kayapınar ilçesinde imar planında önceden "Dini Tesis Alanı" olarak düzenlenen ve üzerinde cami inşaatı olan alanlarda, 31 Mart seçimlerinden sonra HDP'li Belediye Başkanı ve Belediye Meclisinin, 21 Haziran 2019 tarihli kararıyla imar planı değişikliği yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda kaba inşası tamamlanan 5 caminin bulunduğu alanların park alanına dönüştürüldüğü, yapılan değişiklikle camilerin kaçak yapı durumuna düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, Kayapınar Mahallesinin, 1894 ada, 1 nolu parsel, 0 ada 8022 nolu parsel, 2454 ada 1 nolu parsel, 1802 ada 1 nolu parsel, 1847 ada 1 nolu parselde yer alan alanlarla ilgili alınan 21 Haziran 2019 tarihli Meclis kararı iptal edilmiş, söz konusu alanların, 'Dini tesis alanı' olarak kullanılmasına devam edilmesi kararı verilmiştir."

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Karadeniz Sahil Yolu fındık harmanı olduKaradeniz Sahil Yolu fındık harmanı oldu
Dağcıların yeni gözdesi “Kalinse Kanyonu”Dağcıların yeni gözdesi “Kalinse Kanyonu”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami yapımı Diyarbakır imar planı değişikliği

En Çok Okunan Haberler

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Ankara'da 'tombala' operasyonu!

Gece yarısı düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Geri geri giderek polisten kaçan araç kaza yaptı

Önce araçla sonra yaya kaçtı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.