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HDP'li belediyenin HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyelerini istifaya zorladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan: - "İstifalar Mardin genelinde 40'ın üzerindedir. Alın teri kutsallığını hiçe sayarak mobbing ve tehditle sadece kendi siyasi çizgileri doğrultusunda bir dizayn oluşturmak bizi gerçekten üzmüştür " - "Gerek şantaj ve gerek mobbing uygulamaları ve hatta işten çıkarılma tehditleri karşısında ne gerekiyorsa yapacağız"

MARDİN (AA) - Mardin'de HDP'den Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı sendikalardan son 10 günde 40'a yakın üyenin baskıyla istifa ettirildiği ileri sürüldü.

HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, yaptığı açıklamada, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın belediye işçilerine sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı ve Türkiye genelinde 5 bin 647 üyenin HAK-İŞ'e bağlı sendikalardan istifa ettirildiğini açıkladığını anımsatarak, sendikacılık ahlakının bu düzeyde olmaması gerektiğini söyledi.

Yerel seçimde Büyükşehir Belediye Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Türk'ün göreve başlamasının ardından üyelerine mobbing uygulandığını, sendikalarından istifa etmesi için baskı yapıldığını savunan Cihan, bu tür uygulamaların had safhaya çıktığını belirtti.

"İstifalar Mardin genelinde 40'ın üzerindedir. Alın teri kutsallığını hiçe sayarak mobbing ve tehditle sadece kendi siyasi çizgileri doğrultusunda bir dizayn oluşturmak bizi gerçekten üzmüştür." diyen Cihan, HDP'ye geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının anayasal hak olan sendikalaşma hakkını zulüm ve baskılar ile kullanılamaz hale getirdiğini kaydetti.

Üyelerine yapılan baskı ve tehditlerin gün geçtikçe arttığını, huzurlu bir ortamda çalışamayan üyelerinin bu durumdan etkilendiğini aktaran Cihan, şöyle devam etti:

''Sendika ve şahsım adına gece gündüz demeden tüm üyelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca tüm hukuksal haklarımızın takipçisi olacağız. Üyelerimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Gerek şantaj ve gerek mobbing uygulamaları ve hatta işten çıkarılma tehditleri karşısında ne gerekiyorsa yapacağız.''

Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ile görüşme talepleri olduğunu bildiren Cihan, "Randevu talebimize halen cevap verilmemiştir. Cevap verilmesi halinde konuyu ileteceğiz. Kendi insanımıza bu şekil uygulamanın doğru olmadığını, bundan vazgeçmeleri noktasında gerekli adımların atılmasını isteyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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hdp belediye mardin

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