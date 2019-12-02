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HDP'li belediyenin işten çıkardığı 17 işçi, hukuk mücadelesini kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:46 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde HDP'li belediye yönetiminin göreve gelmesiyle işten çıkarılan 17 işçi, hukuk mücadelesini kazandı.

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde HDP'li belediye yönetiminin göreve gelmesiyle işten çıkarılan 17 işçi, hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, işçilerin işe iadelerine karar verdi.

HDP'lilerin yönetime geldiği Silopi Belediyesi'nde çalışan 17 işçi, geçen ağustos ayında işten çıkarıldı. Belediyede farklı birimlerde çalışan 17 işçi de işe iade talebiyle dava açtı. Silopi Adliyesi'nde bugün görülen duruşmadan işçiler zaferle çıktı. Mahkeme, işçilerin işe iadesine karar verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde, işçiler adına açıklama yapan avukat Kürşat Kaya, Silopi Belediyesi'nin asılsız iddialar üzerine işçilerin iş sözleşmelerini feshettiğini ifade ederek, mahkeme kararına rağmen işçilerin işlerine başlatılmaması halinde hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Avukat Kaya, "Silopi Belediyesi'nde yerel seçimler sonrası, bazı asılsız iddialarla arkadaşlarımızın iş sözleşmeleri feshedildi. Hizmet İş Sendikası'na üye arkadaşlarımız için bir hukuki süreç başlattık. Eylül'de başlattığımız hukuki süreç, 4 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandı. Mahkeme, arkadaşlarımızın iş sözleşmelerinin haklı ve geçerli bir neden olmadan feshedildiğine karar vererek, işe iade edilmeleri gerektiğine hükmetti. Sürecin takipçisiyiz. Eğer belediye işe dönüşleri kabul etmezse, çok büyük bir maddi yükümlülük içerisinde kalacak" dedi.

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