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HDP'li belediyenin işten çıkardığı engelli için eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Mardin'in HDP'li Derik Belediyesi'nin işten çıkardığı bedensel engelli Kasım Salim (47) için engelliler, belediye önünde eylem yaptı.

Mardin'in HDP'li Derik Belediyesi'nin işten çıkardığı bedensel engelli Kasım Salim (47) için engelliler, belediye önünde eylem yaptı.
Derik Belediyesi'nde 2 yıl önce işe başlayan aynı zamanda Derik Engelliler Derneği Başkanı olan Kasım Salim'in işine, HDP'li yönetim tarafından son verildi. Kas iskeleti eğriliği, boyun kırıklığı, yürüme bozukluğu nedeniyle yüzde 93 engelli raporu olan 4 çocuk babası Kasım Salim'in işten çıkarılması, kentteki engellilerin tepkisine neden oldu.
Mardin Sakatlar Derneği öncülüğünde Derik'te bir araya gelen çok sayıda engelli, Cumhuriyet Meydanı'ndan Derik Belediyesi'ne kadar yürüyüş düzenleyerek, tepki gösterdi. Belediye önünde toplanan, bazıları tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelliler adına açıklama yapan Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk, işten çıkarılan Kasım Salim'e HDP'li belediye yetkilileri tarafından sürekli baskı yapıldığını öne sürdü. Anuk, Derik Engelliler Dernek Başkanımız Kasım Salim'in belediyeden istifa etmesi için sürekli ayrımcılık ve mobbing uygulanmış. Tüm bu uygulamalara rağmen istifa etmeyen arkadaşımızın iş akdi hukuksuz bir şekilde sonlandırılmıştır. Engellilere yönelik bu ve benzeri hukuksuz uygulamalara karşı hangi parti olursa olsun sessiz kalmayacağımızı ve bu durumun gerek hukuki, gerekse de sosyal olarak takipçisi olacağımızı belirtiyoruz dedi.
'ENGELLİ OLMAMA RAĞMEN EN ZOR İŞİ BANA YAPTIRIYORLARDI'
Salim, 2 yıldır işçi olarak çalıştığı belediyede, 2 gün önce işine son verildiğini ifade ederek, 2'si üniversitede okuyan ve biri de üniversiteye hazırlanan 4 çocuk babası olarak ailesini geçindirmekte güçlük yaşadığını söyledi. Salim, HDP'li belediye başkanı göreve geldiği günden beri bana engel oluyorlardı. İşimi kaç sefer değiştirdiler. Engelli olmama rağmen en zor işi bana yaptırıyorlardı. En son beni engelli asansörü, engelli merdiveni ve korkuluğu olmayan bir yerde görevlendirdiler. Ben onca mobbing uygulamasına, baskıya ve yıldırma politikalarına rağmen işimi yapmaya devam ettim. Hiçbir gerekçe sunmadan iş akdimi feshettiler. İşime tekrar iade edilmek istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yardım istiyorum diye konuştu.
Öte yandan, Derik Belediyesi yetkilileri, bu konuda açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

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