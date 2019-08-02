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HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının, taciz edildiği gerekçesiyle şikayeti üzerine gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

MARDİN (AA) - HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının, sözlü taciz iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulunan 30 yaşındaki G.K'nin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K, MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

A.D, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüş, Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mardin taciz iddiası

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