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HDP’li Berdan Öztürk hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldı

14.03.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. dönem Milletvekili Berdan Öztürk hakkınd terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Halkların Demokratik Partisi 27. dönem Milletvekili Berdan Öztürk hakkında bir kısım haber sitelerinde yayımlanan ’DTK olarak nerede olursa olsun haritamız bizim değerimizdir ve biz, her zaman Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz’, ’Erbil’de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Bizler 5 bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu çerçevede Papa’nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan’da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar’ şeklindeki açıklamaları nedeniyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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