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HDP'li Beştaş: "Çocuklar için güvenli koşullar oluşturulsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

HDP'li Beştaş: "Çocuklar için güvenli koşullar oluşturulsun"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu yılı dönümü olduğunu anımsatarak, çocuklar için güvenli koşulların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de haklarından mahrum pek çok çocuğun bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de çocuk hakları alanında yaşanan sıkıntıları anlatan Beştaş, 2017 yılı ve 2018 yılının ilk altı ayı içerisinde, 21 bin 957 çocuk gebe sayısı kaydına ulaştıklarını ileri sürdü. Beştaş, bu sayının "devletin çocuklar için koruyucu tedbirler almadığının" ve "çocuk istismarının" göstergesi olduğunu iddia etti.

Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasal düzenlemeler bulunduğunu savunan Beştaş, "Çocukların cinsel istismarını ve erken yaşta evliliğini meşrulaştırmaya çalışan son yasal düzenleme hazırlığının kesinlikle karşısındayız ve buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de çocuk işçi sayısının 2 milyon civarında olduğunu ileri süren Beştaş, 2013-2018 yılları arasında 319 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığının resmi verilerine göre 3 bin 13 çocuğun cezaevlerinde olduğuna işaret eden Beştaş, anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmak zorunda olan 0-6 yaş aralığındaki çocuk sayısının 743'e ulaştığını belirtti.

Türkiye'deki çocuk ölümlerine dikkati çeken Beştaş, "Çocukların yaşadığı temel sorunları sıralamaya çalıştım. Çocukların bedenlerine yönelik istismar vakaları ile eğitim ve yaşam hakkı başta olmak üzere Türkiye'de çocukların en temel haklarının tehdit altında olduğunu verdiğim rakamlar yeterince ifade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, "Sözleşmenin 30'uncu yılında bu gerçekler unutulmasın. Derhal çocuklar için güvenli koşullar oluşturulsun." dedi.

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HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş

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