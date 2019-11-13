HDP'li Beştaş: "Çocuklar için güvenli koşullar oluşturulsun"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu yılı dönümü olduğunu anımsatarak, çocuklar için güvenli koşulların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de haklarından mahrum pek çok çocuğun bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de çocuk hakları alanında yaşanan sıkıntıları anlatan Beştaş, 2017 yılı ve 2018 yılının ilk altı ayı içerisinde, 21 bin 957 çocuk gebe sayısı kaydına ulaştıklarını ileri sürdü. Beştaş, bu sayının "devletin çocuklar için koruyucu tedbirler almadığının" ve "çocuk istismarının" göstergesi olduğunu iddia etti.

Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasal düzenlemeler bulunduğunu savunan Beştaş, "Çocukların cinsel istismarını ve erken yaşta evliliğini meşrulaştırmaya çalışan son yasal düzenleme hazırlığının kesinlikle karşısındayız ve buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de çocuk işçi sayısının 2 milyon civarında olduğunu ileri süren Beştaş, 2013-2018 yılları arasında 319 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiğini kaydetti.