HABER

HDP'li Beştaş'tan savcı ve mahkeme üyeleriyle ilgili HSK'ya şikayet

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Üniversitesi'nin 5 öğrencisiyle ilgili hazırlanan iddianamede, öğrencilerin, Twitter'dan HDP'li milletvekilleri takip etmelerini suç saydığı belirtilen cumhuriyet savcısı ile iddianameyi kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi üyelerini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti.  HDP Siirt Milletvekili Beştaş, avukatları aracılığıyla HSK 2'nci Dairesi Başkanlığı'na şikayet dilekçesi verdi.

DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Üniversitesi'nin 5 öğrencisiyle ilgili hazırlanan iddianamede, öğrencilerin, Twitter'dan HDP'li milletvekilleri takip etmelerini suç saydığı belirtilen cumhuriyet savcısı ile iddianameyi kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi üyelerini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti.
HDP Siirt Milletvekili Beştaş, avukatları aracılığıyla HSK 2'nci Dairesi Başkanlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede, Amasya Üniversitesi'nin 5 öğrencisi hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, öğrencilerin, HDP'li vekilleri Twitter'dan takip etmelerinin suç sayıldığı ve iddianamenin Amasya Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği belirtildi. Beştaş'ın avukatlarınca HSK'ya verilen dilekçede, cumhuriyet savcısı ile iddianameyi kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden şikayetçi olunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Şüpheli savcı, yasadışı örgüt propagandası suçu kapsamında, HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin sosyal medya hesaplarının takip edilmesinin, müsnet suçu oluşturduğu belirtilmiştir. Savcı tarafından ön yargılı ve kasti bir şekilde, HDP'nin yürütmüş olduğu siyasi çalışmalar, HDP'li vekillerin Twitter adresinin takip edilmesinin suçlamaya konu edilmesiyle birlikte, kriminalize edilmiştir. Müvekkil ve diğer HDP'li vekillerin Twitter adreslerinin takip edilmesi suçlamaya dayanak gösterilmiş ve isimli yurttaş bu sebeple, özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Şüpheli savcı tarafından siyasi amaçlarla özgürlüğünden yoksun bırakılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, TCK'nın 77/1-d maddesi gereğince cezalandırılması gerekir. Sonuç olarak, siyasi iradenin istemleri doğrultusunda işlem yapan yargı mensuplarının hazırlamış oldukları iddianame ile açılan davanın hassasiyetle incelenmesini, ilgili yargı mensupları hakkında gerekli incelemenin yapılmasını ve bu işlemlerle ilgili tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim."

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı
FETÖ'nün 'Şanlıurfa sorumlusu' olan Gülen'in manevi oğluna 30 yıl hapisFETÖ'nün 'Şanlıurfa sorumlusu' olan Gülen'in manevi oğluna 30 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Değişim şaşkına çevirdi

Değişim şaşkına çevirdi

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.