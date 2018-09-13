HDP'li Beştaş'tan savcı ve mahkeme üyeleriyle ilgili HSK'ya şikayet

DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Üniversitesi'nin 5 öğrencisiyle ilgili hazırlanan iddianamede, öğrencilerin, Twitter'dan HDP'li milletvekilleri takip etmelerini suç saydığı belirtilen cumhuriyet savcısı ile iddianameyi kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi üyelerini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti.

HDP Siirt Milletvekili Beştaş, avukatları aracılığıyla HSK 2'nci Dairesi Başkanlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede, Amasya Üniversitesi'nin 5 öğrencisi hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, öğrencilerin, HDP'li vekilleri Twitter'dan takip etmelerinin suç sayıldığı ve iddianamenin Amasya Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği belirtildi. Beştaş'ın avukatlarınca HSK'ya verilen dilekçede, cumhuriyet savcısı ile iddianameyi kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden şikayetçi olunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli savcı, yasadışı örgüt propagandası suçu kapsamında, HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin sosyal medya hesaplarının takip edilmesinin, müsnet suçu oluşturduğu belirtilmiştir. Savcı tarafından ön yargılı ve kasti bir şekilde, HDP'nin yürütmüş olduğu siyasi çalışmalar, HDP'li vekillerin Twitter adresinin takip edilmesinin suçlamaya konu edilmesiyle birlikte, kriminalize edilmiştir. Müvekkil ve diğer HDP'li vekillerin Twitter adreslerinin takip edilmesi suçlamaya dayanak gösterilmiş ve isimli yurttaş bu sebeple, özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Şüpheli savcı tarafından siyasi amaçlarla özgürlüğünden yoksun bırakılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, TCK'nın 77/1-d maddesi gereğince cezalandırılması gerekir. Sonuç olarak, siyasi iradenin istemleri doğrultusunda işlem yapan yargı mensuplarının hazırlamış oldukları iddianame ile açılan davanın hassasiyetle incelenmesini, ilgili yargı mensupları hakkında gerekli incelemenin yapılmasını ve bu işlemlerle ilgili tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim."



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