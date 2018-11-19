HDP’li Bilgen: Parti ile görüş ayrılığı yok

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen Roboski davası sürecini gerekçe göstererek, partisinin grup başkanlığından ve MYK üyeliğinden ayrılma kararı aldı. Bilgen kararının gerekçesine ilişkin ayrıntıları DW Türkçe'ye anlattı.

Bilgen, "Ne yargılama süreci ile ilgili alabildiğimiz bir mesafe var, ne de kamuoyu basıncı… Sonuçta üzerinden geçen yıllara rağmen bir cezasızlık tablosu var; bizim de siyaseten bunun önüne geçecek bir gücümüz yok. Bu gayet tabii bir sorumluluk, hesap vermeyi gerektiren bir durum" dedi.

Ayhan Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa etme niyeti olmadığını belirtmiş ve "Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum. Nokta!" demişti. Bilgen’in partisinde milletvekilliği görevini sürdürmesi bekleniyor.

"Üstümüze düşeni yapamadık"

Roboski sürecini gerekçe göstererek parti yönetimindeki görevlerini bırakmak istemesi Bilgen’in HDP ile bu konuda bir görüş ayrılığı yaşayıp yaşamadığı sorusunu gündeme getirdi.