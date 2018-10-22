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HDP'li Bilgen: Süreci böyle yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil; süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak" dedi.

HDP'li Bilgen: Süreci böyle yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil; süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak" dedi.
HDP Grup Başkan Vekili Bilgen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün Suudi yetkililerce açıklanmasını değerlendirdi. Bilgen, "Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiğine, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz. Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil; süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak. Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiği, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz" diye konuştu.
'280 DOLARLIK ASGARİ ÜCRET AVRUPA'NIN NERESİNDE VAR?'
HDP'li Bilgen, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmasını da eleştirerek, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tavır koyanlar, Avrupa'daki insan ömrü ile Türkiye'deki bir insanın ortalama yaşama süresini karşılaştırıyor mu? Avrupa'daki ücretlerle Türkiye'deki ücretleri karşılaştırıyorlar mı? Sadece çalışma süresiyle ilgili bir karşılaştırma yapıp, kamuoyuna yanıltıyorsunuz. Türkiye'deki asgari ücretin reel uluslararası karşılığı 280 dolarlara inmiştir. 280 dolarlık bir asgari ücret, Avrupa'nın neresinde var? Bütün partileri emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kararlı, tutarlı ve ısrarlı davranmaya davet ediyorum" dedi.

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