HDP'li Bilgen: Süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil, süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını değerlendirdi. Ayhan Bilgen, "Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiğine, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz. Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil, süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak. Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiği, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz" diye konuştu.