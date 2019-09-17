HDP’li Bir Belediyeye Daha Kayyum

Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü patlamanın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Kulp Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş görevden alındı. Taş’ın yerine ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı.

Kulp’ta sivil aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 7 kişinin öldüğü olaydan sonra gözaltına alınan Kulp Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş, dört kişiyle birlikte tutuklandı. Tutuklama kararından sonra İçişleri Bakanlığı Taş’ı görevden alarak, yerine İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet’i kayyum olarak atadı. Diyarbakır Valiliği Taş’ın görevden alındığını şu açıklamayla kamuoyuyla paylaştı; “Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ ve ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesi’nde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ‘Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma’ suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hakimliği’nin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46’ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir.”