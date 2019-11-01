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HDP'li Bulanık Belediyesi çalışanlarının işkence ettiği köpeğe vali sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 19:39 | Son Güncelleme

HDP'li Bulanık Belediyesinde çalışan 3 kişi tarafından işkence edilen köpeği Muş Valisi İlker Gündüzöz sahiplendi - Vali İlker Gündüzöz: - "Köpeğin bundan sonraki yuvası vali konağı bahçesidir. Bir köpeğim var, ikinci köpeğim oldu"

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinde çalışan 3 kişi tarafından işkence edilen köpeğe Vali İlker Gündüzöz sahip çıktı.

Bulanık ilçesinde 2 gün önce yaralı halde bulunan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevine getirilen yaralı köpeğin tedavisi devam ediyor.

Vali İlker Gündüzöz koruma altındaki köpeği görmek için hayvan barınağına gelerek, köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı köpeği il merkezine getirerek tedavi altına aldıklarını söyledi.

Köpeğin iyileşmesi için veterinerlerin seferber olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları belirtti:

"Köpeğin valiliğe ve mülki amirliğe verilmesi için Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı'na ricada bulunduk. Hayvan, kafasına darbeler yemiş ve yaraları var. Tedavisi yapılacak. Uyuz tedavisi de yapılacak. Veteriner hekimimizin söylediğine göre köpek, yaklaşık 10 gün içinde iyileşecek. Köpeğin bundan sonraki yuvası vali konağı bahçesidir. Bir köpeğim var, ikinci köpeğim oldu. Hayvanseverler müsterih olsun. Bulanık'taki belediye görevlileri hakkında adli işlem başlatıldı. Ben de idari ve disiplin soruşturması açtım. Gereği yapılacak."

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