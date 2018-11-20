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HDP'li Buldan: AİHM'in kararı bizler tarafından memnuniyetle karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili olarak, "Bu önemli bir karar ve AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması kararı bizler tarafından memnuniyet ve coşkuyla karşılandı" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili olarak, "Bu önemli bir karar ve AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması kararı bizler tarafından memnuniyet ve coşkuyla karşılandı" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Pervin Buldan, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi. Bu karardan mutlu olduklarını kaydeden Buldan, şöyle konuştu:
"Biraz önce aldığımız bir karar var. AİHM, sevgili Selahattin Demirtaş’ın kararını lehte sonuçlanmak üzere açıkladı. Bu karardan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ve sevinci tüm sizler aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bu önemli bir karar ve AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması kararı bizler tarafından memnuniyet ve coşkuyla karşılandı. Burada hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemede bir an önce karara bağlanması gerektiğini ve başta sevgili Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Şu andan itibaren Demirtaş’ın ve arkadaşlarımızın tutuklu bulunması hem yasal hem anayasal hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor ve sevgili Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ediyoruz."
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sözlerine şöyle devam etti:
"Hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Gülser Yıldırım ve hem de düşüncelerinden dolayı rehin olarak tutulmakta olan ismini sayamadığım tüm arkadaşlarımız iki yıldır özgürlüklerinden mahrum olarak rehin tutuluyorlar. AİHM kararı önemlidir. AİHM kararında şunları ifade etmiştir. 'Tutukluluğun devam etmesini haklı kılan yeni tanıklar ve gerekçeler ileri sürülmedikçe tutukluluğun en kısa sürede sona ermesini talep ediyoruz' demiştir. Buradan yerel mahkemelere kararın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini ve derhal arkadaşlarımızın serbest bırakılması çağrısını bir kez daha buradan yapıyoruz. En kısa sürede Selahattin Demirtaş da, Figen Yüksekdağ da, Sebahat Tuncel de, Aysel Tuğluk da, bizlerin sizlerin verdiği mücadele sonucu mutlaka özgürlüklerine kavuşacaklar ve birlikte olacağız."
'31 MART'TA GASPÇI KAYYUMLARI SANDIKLARA GÖMECEĞİZ'
Pervin Buldan, yerel seçimlerde de eş başkanlık uygulamasını devam ettireceklerini kaydederek, "Yerellerde de eş bakanlık uygulamasını devam ettireceğiz. 31 Mart'ta gaspçı kayyumları sandıklara gömeceğiz ve bir daha asla oradan çıkamayacaklar. Bugün başlayan ve 5 Aralık'ta bitecek olan aday adayı başvuruları için kadın arkadaşlarımı, yoldaşlarımı belediye eş başkanlığı, muhtarlık aday adayı olmaya davet ediyor hepinizi bu çağrıya kulak vermenizi ve başvuru yapmanızı öneriyoruz" dedi.

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