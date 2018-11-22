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HDP'li Buldan: Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması hukuksuzluk

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin "Kararın hükümet tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi, kabul edilebilir bir durum değildir.

HDP'li Buldan: Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması hukuksuzluk

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin "Kararın hükümet tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması yeni bir hukuksuzluktur. Hiç kimsenin yargıya müdahale etme hakkı yoktur" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'ni (DTK) ziyaret etti. Buldan, burada AİHM'in, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutukluluğunun sonlandırılmasına yönelik kararını değerlendirdi. Yargı bağımsızlığı vurgusu yapan Buldan, "AİHM'in verdiği Demirtaş kararının hükümet tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması yeni bir hukuksuzluktur. Hiç kimsenin yargıya müdahale etme hakkı yoktur. Karar kendileriyle ilgili olunca hoş, bizimle ilgili olunca boş. Hani yargı bağımsız ve tarafsızdı? Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu ifade edenler, bugün bizim arkadaşlarımızla ilgili kararları tanımayan, görmeyen, duymayan bir noktadalar. Kendileri, AİHM'e başvururken, kendileriyle ilgili lehte kararlar çıktığında bunları hoş; bizim arkadaşlarımızla ilgili karar çıktığında boş görmektedirler" diye konuştu.
'GEREKEN ADIMLAR BİR AN ÖNCE ATILMALI'
AİHM'in Demirtaş kararının, tutuklu seçilmişler için emsal olduğunu savunan Buldan, "Bu çifte standardın ve bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerekir. Adalet, hukuk bir gün AK Parti'ye de lazım olacak. Herkes elini yargının üzerinden çekmeli. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçilerin serbest bırakılması gerekiyor. Bu karar emsal teşkil ettiğinden tüm tutuklu seçilmişlerimizin de serbest bırakılması gerekir. Tüm bu hukuksuzlukların Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Türkiye'nin demokrasisi açısından yeni gelişmeler olmalı, gereken adımlar bir an önce atılmalıdır. Hukuki ve siyasi olarak girişimlerimiz devam edecek. Bir an önce yerel mahkemenin bu başvuruyu kabul etmesi en doğru yol. Fakat yerel mahkemeler aksi yönde bir kararda ısrar ederse ulusal ve uluslararası alanda hukuk yollarını zorlayacağız. Fakat hiç bunlara gerek kalmadan, bir kriz yaratılmadan yerel mahkemenin bu kararı dikkate alması gerektiğini söylüyoruz" dedi.
'GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'
Pervin Buldan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Biz herhangi bir parti ile merkezi anlamda herhangi bir görüşme yapmadık. İl düzeylerinde farklı temasların yaşandığını ve diyalogların olduğunu biliyoruz. Büyükşehirlerde bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Halkımız tarafından AK Parti'nin geriletilmesi açısından birçok ilde güç birlikleri yapmamız talep ediliyor; ancak kesinleşmiş herhangi bir şey yok. Önümüzdeki günlerde bu tür temaslar olursa adaylar üzerinde ortaklaşma olursa bunu kamuoyu ile paylaşırız" diye konuştu.

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HDP'li Buldan: Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması hukuksuzlukHDP'li Buldan: Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması hukuksuzlukHDP'li Buldan: Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması hukuksuzluk

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