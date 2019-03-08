HDP'li Buldan: Diğer partilerin listelerinde kadının adı yok

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçimden seçime Vanlı kadınların yanına gelirler. Kadınlardan oy isterler. Ancak bugün görüyoruz ki, diğer partilerin listelerinde kadının adı yok. Sadece birkaç kadını göstermelik olarak aday listelerine koyup, kadın haklarından bahsetmek riyakarlıktır" dedi

Maraş Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, ilçe belediye eş başkan adaylarının yanısıra çok sayıda kadın katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte konuşan HDP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan, kadınlar olarak baskılara ve şiddete hayır diyeceklerini belirtirken, kentte kadınlara yönelik yapacakları projeleri anlattı.

Vanlı kadınların ne sıkıntı çektiğini diğer partilerin bilmediğini savunan HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise "Seçimden seçime Vanlı kadınların yanına gelirler. Kadınlardan oy isterler. Ancak bugün görüyoruz ki, diğer partilerin listelerinde kadının adı yok. Sadece birkaç kadını göstermelik olarak aday listelerine koyup, kadın haklarından bahsetmek riyakarlıktır" dedi. Buldan, şöyle devam etti: