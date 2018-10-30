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HDP'li Buldan: Emeklilik bekleyen milyonlar, AKP- MHP engeline takıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 17:03 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, emeklilikte yaşa takılanların durumunun araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasına onay verilmediğini belirterek, "Emeklilik bekleyen milyonlar, yaşa değil; AKP- MHP engeline takıldılar.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, emeklilikte yaşa takılanların durumunun araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasına onay verilmediğini belirterek, "Emeklilik bekleyen milyonlar, yaşa değil; AKP- MHP engeline takıldılar. Size emeklilik hakkını çok görenleri; siz de siyaseten emekli edin, işlerine son verin ve seçimlerde iradenizle bunu ortaya koyun" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Buldan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünün kutlandığını vurgulayarak, "Adına cumhuriyet denilen ama içinde halkın, demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin olmadığı; tekçi sistemin kuruluş yıl dönümüydü. Keşke ortada kutlanabilecek, herkesin kendini içinde görebileceği demokratik bir cumhuriyet olsaydı. Aradan geçen 95 yılda, temel sorunlar ve krizler yerinde durmaya devam ediyor. Bu cumhuriyet arızalıdır. Her yerinden, her yanından sorun fışkırıyor. Hala 1930'larla yazılmış ırkçı bir andı tartışıyor olmaları manidardır" diye konuştu.
Emeklilikte yaşa takılanların durumunun araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasına onay verilmediğini dile getiren Buldan, "Emeklilik bekleyen milyonlar, yaşa değil; AKP- MHP engeline takıldılar. Size emeklilik hakkını çok görenleri; siz de siyaseten emekli edin, işlerine son verin ve seçimlerde iradenizle bunu ortaya koyun" dedi.
HDP'li Buldan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Bu ülkede kayıpların kemikleri dahi bulunamazken, Erdoğan günlerdir çıkmış, gazeteci Kaşıkçı olayı üzerinden dünyaya itibar pazarlamaya çalışmaktadır. Cinayeti aydınlatmaktan söz ediyor. Peki ya öldürülen gazetecilerle ilgili neden söyleyecek bir söz ve ortaya koyacak bir politika uygulamadığını sormak istiyoruz. Kaşıkçı'yı aydınlattığını söyleyen Erdoğan'a da buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Cesaretin varsa faili meçhul cinayetleri açığa çıkarır ve failleri bir an önce yargılarsınız" diye konuştu.

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