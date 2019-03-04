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HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 18:44 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.

HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.
Hakkari'nin Bulak Mahallesi'ndeki Bulvar Caddesi üzerinde bulunan HDP’nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, il ve ilçe belediye eşbaşkan adayları ile partililer katıldı.
Burada toplanan halka hitap eden Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Buldan, "Bize 'Terk edin' diyor. Sanki burası bir köy. Sanki bizi köyünden kovmaya çalışıyor. Bu kent bizim, bu topraklar bizim. Biz, bu ülkenin her yerine kök salmışız. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.

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HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştuHDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu

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