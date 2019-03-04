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HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

HDP'Lİ BULDAN: YÜKSEKOVA'DA YÜZDE 90 REKOR OY ALACAĞIZ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)

HDP'Lİ BULDAN: YÜKSEKOVA'DA YÜZDE 90 REKOR OY ALACAĞIZ
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa Buldan'ın yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediye Başkan adayları, Esendere ve Büyükçiftlik Belde Başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ve partililerin katıldı. Seçim bürosu açılışında konuşan Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüksekova'da HDP'nin yüzde 90 oranında rekor oy alacağını iddia etti.
Buldan, "Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyoruz. İnanın gittiğimiz her yerde aynı çoşku, kararlılık ve irade var. Yüksekova kararını vermiş, 31 Mart’ta sandıklarda büyük bir oy oranıyla belediye eş başkanlarını seçecek. Gever (Yüksekova) her zaman tarih yazmıştır. Bu seçimde de bir kez daha tarih yazacak. Sizin iradenizi tanımayanlara karşı 31 Mart tarihinde iyi bir ders vereceksiniz. En az yüzde 90 oy alacağız." dedi.
İKTİDAR PARTİSİ, HALKIN İRADESİNİ TANIMIYOR'
Pervin Buldan, AK Parti iktidarın halkın iradesini tanımadığını öne sürerek, şunları söyledi:
"Bu iktidar sizleri hiçbir zaman tanınmadı, seçtiğiniz belediye başkanlarının yerine kayyum atadı. Seçtiğiniz milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan’ı Edirne Cezaevi’ne gönderdi. Sevgili Selma Irmak’ı Kandıra Cezaevi’ne gönderdi. 24 Haziran’da seçtiğiniz Leyla Güven, bu ülkenin özgürlüğü için 117 gündür bedenini açlık grevine yatırdı. Biz bugün burada bir miting düzenlemek istedik, ama mitingimize izin verilmedi. Biz burada miting gerçekleştirmiyoruz, sadece bir büro açılışı gerçekleştiriyoruz. Ama gördüler ki, insanlarımız ne olursa olsun HDP ile birlikte. 31 Mart’ta büyük başarılara hep birlikte imza atacağız."

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)

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