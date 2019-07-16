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HDP'li Buldan: Ülkenin ihtiyacı S-400 değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ülkenin ihtiyacı S-400 değil.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'da partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, kadına yönelik şiddet, taciz, istismarın her geçen gün arttığına dikkat çekti. TBMM'nin aynı zamanda kadınların da meclisi olduğunu vurgulayan Buldan, "Buranın erkek meclisine dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Eşitsizliğin hâkim kılındığı bir toplumsal düzende, ezme-ezilme ilişkisi ve bunun yıkıcı sonuçları kaçınılmazdır" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Buldan, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadınların bu sözleşmeden geri adım atmayacağını söyledi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hükümetin yaklaşımını eleştirdi

S-400 DEĞERLENDİRMESİ
Buldan, Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 Savunma Sistemi ile de "'Yargı paketi' dediler, S-400 paketi getirdiler. Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor. 'Türkiye ittifakı' dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Bu ülkeyi kadınlar yönetseydi ne S-400 olurdu, ne güvenlikçi politikalar. Demokrasi, özgürlük, adalet, yeni yaşam olurdu" diye konuştu.

Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)

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