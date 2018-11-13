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HDP'li Buldan ve 3 vekil hakkında fezleke

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Alican Önlü ve Berdan Öztürk hakkında, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  fezleke düzenlendi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Alican Önlü ve Berdan Öztürk hakkında, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlendi. Fezlekeler, TBMM'ye gönderilmek üzere, Adalet Bakanlığı'na iletildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşması, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 'Amed'e selam olsun, Afrin'e selam olsun' şeklindeki sözleri ile 9 Eylül 2018'de Diyarbakır Demokratik Toplum Kongresi'nde yaptığı konuşması, Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün 21 Mart 2018'de Tunceli'deki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün de 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması incelemeye alındı. Soruşturma sonucunda 4 isim için, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, fezlekeler, dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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