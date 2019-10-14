HDP'li Buldan'dan basın açıklaması

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

Buldan, İHD İstanbul Şubesi'nde, HDP, HDK, ESP, SYKP, DBP, Devrimci Parti, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi- SODAP Demokratik Kadın Hareketi kadın eş başkanları ve HDP Kadın Meclisi adına yaptığı açıklamada, 2011 yılında başlayan ve 8 yıldır devam eden Suriye savaşının yarattığı yıkım, tahribat, katliam ve göçle savaşların karanlık yüzünün özeti olduğunu söyledi.

Halkların dillere, mezheplere, dinlere bölünerek kıyıma uğratıldığını, yüz binlerce insanın ise yaşamını yitirdiğini aktaran Buldan, "Orta Doğu'nun en kadim kentleri yerle bir edildi, milyonlarca insan evini, yurdunu bırakarak göç etmek zorunda kaldı. Kürt halkı, Rojava, kuzey ve doğu Suriye halkları, dünyanın her yerinden gelen enternasyonalistler büyük mücadele ve bedellerle bu insanlık düşmanı, tecavüzcü çeteleri yenilgiye uğrattı. Bu çeteler ve destekçileri insanlık vicdanında lanetlenerek, mahkum edildi." diye konuştu.