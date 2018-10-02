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HDP'li Çepni'den "haksız ihraç" iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

HDP'li Çepni'den "haksız ihraç" iddiası

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, kamuda haksız ihraçlar yapıldığını belirterek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Çepni, çalıştıkları kurumlardan ihraç edilen ve İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen iki işçi ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Yeni Türkiye'de, iktidarın yönetme biçimi olarak sömürü sistemini ortaya koyduğunu iddia eden Çepni, bu politikalara karşı seslerini yükselttiklerini kaydetti.

Birçok insanın hukuksuzca işlerinden edildiğini öne süren Çepni, mağdurların işe iade taleplerinin yerine getirilmesini istediklerini aktardı.

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HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ihraç TBMM

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