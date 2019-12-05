HDP'li Dede: "Belediye başkanlarımız asılsız iddialarla görevden alınmıştır"

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Hakkari ve Yüksekova belediye başkanlarının "asılsız iddialarla görevden alındığını" öne sürdü.

Dede, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin "kronikleşmiş birçok sorununun bulunduğunu" söyledi.

En önemli sorunlardan birinin "elektrik dağıtım şirketinin uygulamaları" olduğunu ifade eden Dede, "sayaç kontrolü adı altında güvenlik kuvvetleriyle birlikte yapılan baskınların halk arasında korku ve panik yarattığını" savundu.

Yüksekova'da 2016 yılında ihalesi yapılan TOKİ konutlarının, aradan geçen 3 yıllık sürede hak sahiplerine tesliminin yapılmadığını belirten Dede, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin diğer illerden farklı olarak "Hakkari iline özel bir uygulamasının bulunduğunu" öne sürdü.

Hakkari'de, sosyal yardımlar, sağlık ve hukuk alanında da sorunlar bulunduğunu savunan Dede, şunları kaydetti:

"Seçimle göreve gelen belediye başkanlarımız asılsız iddialarla görevden alınmış, yerlerine kayyum atanmıştır. Hakkari ve Yüksekova Belediye eş başkanlarının gözaltına alınması ve konutlarında arama yapılması sırasında açık bir şekilde kanunlar çiğnenmiş, orantısız güç kullanılmış ve küçük düşürücü muamelede bulunulmuştur. Ceza kanununa göre çağrıldıkları halde ifadeye gidecek olan seçilmişlere yönelik bu kriminal uygulama kabul edilemez. Şu an belediye eş başkanlarımız için savcılık tarafından hazırlanmış herhangi bir iddianame yoktur. Belediye başkanlarımızın siyasi saiklerle tutuklandıkları açıktır."

