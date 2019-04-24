HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine mevlit programı tepkisi

DİYARBAKIR (AA) - Peygamber Sevdalıları Vakfı, mevlit programı dolayısıyla taleplerini kabul etmeyen HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Newroz Parkı'nda "Hazreti Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama" programı düzenleneceği belirtildi.

Düzenleme kurulunun, alanda ek seyyar lavaboların kurulması, su ihtiyacının karşılanması ve katılımcıların belediye ait otobüslerle alana taşınması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğu belirtilen açıklamada, "Ancak Büyükşehir Belediyesine yapılan bu müracaat, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bu tavrı, ilk icraatı olarak kayıtlara düşecektir." denildi.

- "Belediyeler, halka hizmet makamıdır"

Diyarbakır'ın sosyal ve kültürel geçmişine katkı sunan mevlit programına karşı yapılmış olan bu yanlıştan ivedilikle vazgeçilmesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyeler, halka hizmet makamıdır. Belediyeler, kendi hizmet sınırları içerisinde yaşayan halkın taleplerini yerine getirmekle sorumludur. Özellikle halkın yoğun teveccüh gösterdiği bu tür etkinliklerde,vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlamak, belediyenin asli görevlerindendir. Düzenleme kurulu olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini, halkın bu taleplerini dikkate alarak içinde bulunduğu yanlıştan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz."

