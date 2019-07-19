HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi

Merkez Yenişehir ilçesindeki Yeşil Cami'de cuma namazının ardından bir araya gelen aralarında Mustazaflar Cemiyeti, Memur-Sen, Özgür Kudüs Platformu, Anadolu Gençlik Derneği İl Temsilciliği, İHH İl Temsilciliği, Özgür Der ve İhvan Der'in de bulunduğu Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, HDP'li Büyükşehir Belediyesinin merkez Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararlarını protesto etti.

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin son günlerde aldığı kimi kararlar, maalesef kent halkının inancını hedef aldığını göstermektedir. Göreve gelir gelmez kentin İslami kimliğine yönelik menfi adımlar atmak belediyecilik değil, provokatif girişimlerdir. Her ne iş yaparsanız yapın halkın inancını, değerlerini, kutsallarını kıstas alarak yapmak zorundasınız. Halka rağmen halkçı olanlar geçmişte bu millete büyük zararlar verdi. Aynı mantıkla hareket etmek dün hiçbir şey kazandırmadığı gibi bugün de kazandırmayacaktır. Müslüman Kürt halkının kutsallarını ötekileştirmeye çalışarak şehirleri yönetemezsiniz. Yerel yönetimler bu anlamda herkesten daha fazla hassas davranmak zorundadır."

Belediye meclisinden alelacele kararlar çıkarmanın ve bunları kamuoyundan gizli yapmanın iyi niyetten uzak bir davranış olduğunu belirten Koyuncu, yeni yerleşim alanı olarak belirlenen merkez Kayapınar ilçesinin lunapark ve 75 yol civarı tabir olunan yerlerinde belediyelere yapılan görevlendirmelerden önce tek bir caminin imar planında olmadığını aktardı.

Belediyelere görevlendirme yapıldıktan sonra bu eksikliğe binaen bazı alanlarda cami yapılması için izin verildiğini anlatan Koyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak sizler göreve gelir gelmez bu camilerin içinde bulunduğu alanları park alanı yaparak oralarda yapımı devam eden camileri kaçak yapı durumuna düşürdünüz. Önce, cami yapımı devam eden bölgeleri park alanına çevirmek için imar planında değişikliğe gittiniz, yetmedi Diyarbakır fatihi büyük sahabe İyaz Bin Ğanem'in ismini taşıyan caddenin ismini değiştirdiniz. Şimdi burada bir art niyet aramayalım da ne yapalım? Aldığınız kararların İslam düşmanlığından başka bir şeyi ifade etmediğini söylemeyelim de ne diyelim? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Bu nasıl bir izan yoksunluğudur. Bu nasıl bir hazımsızlıktır ki sizleri böyle cüretkar kılıyor."