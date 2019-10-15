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HDP’li Dört Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

15.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı harekat birinci haftasını doldururken 4 HDP’li belediye başkanının şafak baskınlarıyla gözaltına alındığı bildirildi

HDP’li Dört Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı harekat birinci haftasını doldururken 4 HDP’li belediye başkanının şafak baskınlarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve HDP, Suriye ve Irak sınırındaki Hakkari, Yüksekova, Erciş ve Nusaybin belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ı gözaltına alırken, aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı da Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.

HDP, Barış Pınarı Harekatı’na kamuoyu önünde karşı çıkan tek parti. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli adına yapılan yazılı açıklamada, ‘’Hukuki ve meşru olmayan bu savaşa karşı halkımızla ve Türkiye demokrasi güçleriyle en ufak bir tereddüt yaşamadan karşı duracağız. Vicdan sahibi herkesi, AKP-MHP’nin iktidarını uzatmak için başlattığı bu savaşa karşı durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Savaşa karşı Rojava’ya ses verelim" denmişti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatmıştı.

HDP, harekatın başlamasından bu yana 151 partilinin gözaltını alındığını açıkladı. Harekatı eleştiren 500 sosyal medya hesabıyla ilgili de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

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