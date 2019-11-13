HDP’li dört belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır'ın Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik ve Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Songül Erden ve Tunceli’ye bağlı Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi görevlerinden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak" Çevik'in İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile "geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı" ve yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Yenişehir Belediyesine kayyum

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.