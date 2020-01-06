HDP'li Duman ile 14 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinin görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman ve 14 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Duman ve diğer sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma' suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Van'ın Saray ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, 1 Kasım günü terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Duman'ın yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen adli kontrolle serbest bırakılan Duman ile 15 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Duman ile diğer sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma' suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kurulduğu günden bu yana kadın yapılanmasına ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. İddianemede, terör örgütünün terminolojisinde yer alan 'değer aile' kavramının, öldürülen teröristlerin yakınlarını ifade ettiği belirtilen iddianamede, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin ailelerinin, örgüt mensupları tarafından devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde PKK ile bağlantılı oldukları değerlendirilen sanıkların, güvenlik güçlerince çukur ve barikat olaylarıyla ilgili başlattığı operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler için düzenlenen basın açıklamalarına katıldıkları bilertildi.

NOT DEFTERİNDEN İŞE ALIM BİLGİLERİ ÇIKTI

Görevden uzaklaştırılan Duman'ın not defterinde belediyede işe alımlarla ilgili bilgilerin elde edildiği belirtilen iddianamede, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Saray Belediye Başkanı olarak seçilen şüphelinin belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra örgütün sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesine ve 'değer ailesi' kriterine göre işe alım yapıp yapmadığının tespiti açısından araştırma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. İddianamede, yapılan araştırmalar sonucunda Saray Belediyesi'ne 1 Nisan 2019'dan sonra işe alınan 12 kişiden 4'ünün birinci veya ikinci derece yakınları hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Sanıklardan Duman'ın belediye personelinin işe alımı noktasında sözde 'KCK sözleşmesi'ni ve sözleşmedeki 'değer ailesi' kriterini esas aldığı, bölücü terör örgütünden gelen talimatları yerine getirmeye hazır olduğu, açlık grevlerine katıldığı, örgütle arasında organik bağ kurduğu, bu nedenlerle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği yer aldı.

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