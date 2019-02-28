HDP’li Erdoğan, adaylığının düşürülmesini yargıya taşıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, HDP'nin Akdeniz ilçesi Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan, adli sicil kaydı gerekçe gösterilerek Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) adaylığının reddedildiğini, konuyu Anayasa ve uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını söyledi.

Aleddin Erdoğan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde bir toplantı düzenledi. HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ile parti yöneticilerinin hazır bulunduğu tolantıda konuşan HDP’li Erdoğan, şimdiden Mersin seçimlerine şaibe karıştırıldığını savunarak, "Seçim sürecinde yetkili olan resmi kurulların yasal iradesi etki altına alınmış ve siyasi tutumlarla seçilme hakkım gasp edilmiştir. Adli sicil arşiv kaydım gerekçe gösterilerek, zorlama bir yorumla terör kapsamına dahil edilmeye çalışılmış ve adaylığım YSK’nın yetkili kurullarınca reddedilmiştir" dedi.

2017 yılında Tunceli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanmanın ardından 10 ay hapis cezasının 6 bin lira adli para cezasına çevrildiğini ifade Erdoğan, "Akdeniz 1’nci İlçe Seçim Kurulu, aylık başvurum yapıldıktan sonra, adli sicil arşiv kaydımdan dolayı seçilmeye engel bir durum olup olmadığına dair belge istenmiştir. Bu talebe istinaden Mersin 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe yazdım ve durumun tespitini istedim. Verilen cevapta, ‘Aldığım 10 aylık cezadan dolayı memnu haklarım kısıtlı olmadığı halde herhangi bir hak yoksunluğumun bulunmadığına ve memnu haklarımın iade edilmesine yer olmadığı’ ifade edildi. Bu mahkeme kararını İlçe Seçim Kurulu’na sunmamıza rağmen ‘eksik belge’ nedeni ile adaylığımın düşürülmesi yönünde karar alındı. Alınan kararı İl Seçim Kurulu’na taşıyarak itiraz ettik. Fakat İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı yanlış kararı değerlendirmek yerine karara yeni gerekçeler üreterek adeta hukuk zorlanarak adaylığımın düşürülmesi yönünde karar vermiştir. İl Seçim Kurulu’nun bu tutumu önceden alınmış bir kararın uygulaması gibidir" diye konuştu.

İl Seçim Kurulu’nun kararına itiraz ederek, bu kez YSK’ya da başvurduklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "YSK'da yer alan 2 hakimin de şerh düşmesine rağmen çoğunluğun isteği ile itirazımızı reddetmiştir. Böylelikle yasal hakkım olan seçilme hakkım engellenerek ve adaylığım düşürülerek açık bir hak gaspı yaşanmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu kararı, bu hukuksuzluğu Anayasa ve uluslararası mahkemeye taşıyacağız."

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