HDP'li Erdoğan Mersin'den Aday Olamıyor 

Mersin İl Seçim Kurulu HDP’nin Akdeniz ilçesinden belediye eş başkan adayı olan Aleddin Erdoğan için son sözü söyledi. İlçe Seçim Kurulu’nun ardından İl Seçim Kurulu da Erdoğan’ın adaylığı için ret kararı verdi. Karar nihai.

HDP Mersin İl Örgütü Akdeniz İlçe Seçim Kurulu’nun ret kararının ardından dün İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Kurul itirazı değerlendirdi ancak HDP’ye olumlu yanıt çıkmadı.

HDP il yönetimi kararla ilgili VOA Türkçe’ye bilgi verdi. Buna göre HDP, Akdeniz Belediyesi için başka bir eş başkan adayı gösterecek. Kimin gösterileceği henüz net değil. Bunun için son tarih 2 Mart.

Gerekçe sicil kaydı

Akdeniz İlçe Seçim Kurulu ret kararına gerekçe olarak Erdoğan hakkındaki sicil kaydını göstermişti. Erdoğan dün VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili bilgi vermişti. Erdoğan’a göre, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, adaylık başvurularını incelerken Erdoğan’la ilgili arşiv sicil kaydında, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017’de verdiği karara rastladı. Mahkeme Erdoğan’ı “terör örgütü propagandası yapma” suçundan 6 bin TL adli para cezasına çarptırmıştı. Ancak bu karar uyarınca Erdoğan’ın memnu (yasaklanmış) bir hakkı yoktu. Kurul buna rağmen Erdoğan’ın adaylığını reddetti.