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HDP'li Erdoğan Mersin'den Aday Olamıyor 

27.02.2019 18:13 | Son Güncelleme

Mersin İl Seçim Kurulu HDP’nin Akdeniz ilçesinden belediye eş başkan adayı olan Aleddin Erdoğan için son sözü söyledi. İlçe Seçim Kurulu’nun ardından İl Seçim Kurulu da Erdoğan’ın adaylığı için ret kararı verdi. Karar nihai

HDP'li Erdoğan Mersin'den Aday Olamıyor 

Mersin İl Seçim Kurulu HDP’nin Akdeniz ilçesinden belediye eş başkan adayı olan Aleddin Erdoğan için son sözü söyledi. İlçe Seçim Kurulu’nun ardından İl Seçim Kurulu da Erdoğan’ın adaylığı için ret kararı verdi. Karar nihai.

HDP Mersin İl Örgütü Akdeniz İlçe Seçim Kurulu’nun ret kararının ardından dün İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Kurul itirazı değerlendirdi ancak HDP’ye olumlu yanıt çıkmadı.

HDP il yönetimi kararla ilgili VOA Türkçe’ye bilgi verdi. Buna göre HDP, Akdeniz Belediyesi için başka bir eş başkan adayı gösterecek. Kimin gösterileceği henüz net değil. Bunun için son tarih 2 Mart.

Gerekçe sicil kaydı

Akdeniz İlçe Seçim Kurulu ret kararına gerekçe olarak Erdoğan hakkındaki sicil kaydını göstermişti. Erdoğan dün VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili bilgi vermişti. Erdoğan’a göre, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, adaylık başvurularını incelerken Erdoğan’la ilgili arşiv sicil kaydında, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017’de verdiği karara rastladı. Mahkeme Erdoğan’ı “terör örgütü propagandası yapma” suçundan 6 bin TL adli para cezasına çarptırmıştı. Ancak bu karar uyarınca Erdoğan’ın memnu (yasaklanmış) bir hakkı yoktu. Kurul buna rağmen Erdoğan’ın adaylığını reddetti.

Erdoğan bunun üzerine Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu ve yasaklı hakkı olmadığının hükme bağlanmasını istedi. Mahkeme 25 Şubat'ta talebi inceledi ve Erdoğan’ın yasaklanmış hakları olmadığını hükme bağladı. HDP İl Örgütü mahkemenin verdiği bu kararla İlçe Seçim Kurulu’yla vakit kaybetmemek için doğrudan Mersin İl Seçim Kurulu’na başvurdu ve İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği kararı bozmasını istedi. Ancak İl Seçim Kurulu da kararı bozmadı.

Akdeniz Belediyesi

Akdeniz, Mersin’in dört merkez ilçesinden biri. 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını BDP kazanmıştı. Belediyeye 2016 yılında kayyum atandı. Belediye halen kayyum yönetiminde.

Aleddin Erdoğan Mersinli seçmenler için yabancı bir isim değil. 1999’da büyükşehir belediye başkanlığı için HADEP adına yarışmış, ancak o yıl başkanlığı CHP adayı Macit Özcan kazanmıştı. HADEP o dönem seçimlere müdahale edildiğini iddia etmiş, asıl kazananın kendileri olduğun savunmuştu.

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