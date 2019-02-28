HDP'li Erdoğan: 'Seçilme Hakkım Engellendi'

Halkların Demokratik Partisi, Aleddin Erdoğan’ın Mersin Akdeniz Belediyesi’nden eş başkanlık adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği ret kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak. Parti ilçe için de yeni bir aday gösterecek.

Aleddin Erdoğan konuyla ilgili açıklamayı Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Siyasi kutuplaşmaların bilinçli olarak arttırıldığı, her türlü demokratik talebin baskıyla karşılaştığı, hukukun ve adaletsizliğin ayyuka çıktığı siyasi operasyonların ve komploların devrede olduğu bir yerel seçim sürecinin son ayına girmiş bulunmaktayız. Maalesef ki yaşanan bu siyasi komploların devamı Mersin’de de uygulanmaya konulmuştur. Bu son yaşanan olaylar açıkça göstermektedir ki şimdiden Mersin seçimlerine şaibeler karıştırılmıştır. Seçim sürecinde yetkili olan resmi kurulların yasal iradesi etki altına alınmış ve siyasi tutumlarla seçilme hakkım gasp edilmiştir.”

“Mahkeme kararına rağmen"

Erdoğan’ın adaylığı ilk olarak Akdeniz İlçe Seçim Kurulu’nda reddedildi. Erdoğan’ın ifadesine göre kurul adli sicil arşiv kaydından dolayı seçilmeye engel bir durumun olup olmadığına dair belge istedi. Erdoğan, talebe istinaden Erdoğan Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden durum tespiti istedi. Mahkeme Erdoğan’ın, 2017’de Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden aldığı “terör örgütü propagandası yapma” cezasının, seçilme hakkını ortadan kaldırmadığına işaret eden bir yazı gönderdi. Mahkeme şu ifadeyi kullandı: “Talepte bulunan Aleddin Erdoğan, Tunceli ağır ceza mahkemesine ait 2016/185 esas ve 2017/66 sayılı kararına yönelik memnu haklarının iadesi yönünde talepte bulunmuş ise de, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/185 esas sayılı kararında TCK’nın 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması yönünde bir kararın mevcut olmadığı, bu nedenle de yasaklanmış haklarının mevcut olmadığı anlaşılmakta, talep hakkında mahkememizce Karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi.”