HDP'li Erdoğan: 'Seçilme Hakkım Engellendi'

Halkların Demokratik Partisi, Aleddin Erdoğan’ın Mersin Akdeniz Belediyesi’nden eş başkanlık adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği ret kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak. Parti ilçe için de yeni bir aday gösterecek.
Aleddin Erdoğan konuyla ilgili açıklamayı Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Siyasi kutuplaşmaların bilinçli olarak arttırıldığı, her türlü demokratik talebin baskıyla karşılaştığı, hukukun ve adaletsizliğin ayyuka çıktığı siyasi operasyonların ve komploların devrede olduğu bir yerel seçim sürecinin son ayına girmiş bulunmaktayız. Maalesef ki yaşanan bu siyasi komploların devamı Mersin’de de uygulanmaya konulmuştur. Bu son yaşanan olaylar açıkça göstermektedir ki şimdiden Mersin seçimlerine şaibeler karıştırılmıştır. Seçim sürecinde yetkili olan resmi kurulların yasal iradesi etki altına alınmış ve siyasi tutumlarla seçilme hakkım gasp edilmiştir.”
“Mahkeme kararına rağmen"
Erdoğan’ın adaylığı ilk olarak Akdeniz İlçe Seçim Kurulu’nda reddedildi. Erdoğan’ın ifadesine göre kurul adli sicil arşiv kaydından dolayı seçilmeye engel bir durumun olup olmadığına dair belge istedi. Erdoğan, talebe istinaden Erdoğan Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden durum tespiti istedi. Mahkeme Erdoğan’ın, 2017’de Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden aldığı “terör örgütü propagandası yapma” cezasının, seçilme hakkını ortadan kaldırmadığına işaret eden bir yazı gönderdi. Mahkeme şu ifadeyi kullandı: “Talepte bulunan Aleddin Erdoğan, Tunceli ağır ceza mahkemesine ait 2016/185 esas ve 2017/66 sayılı kararına yönelik memnu haklarının iadesi yönünde talepte bulunmuş ise de, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/185 esas sayılı kararında TCK’nın 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması yönünde bir kararın mevcut olmadığı, bu nedenle de yasaklanmış haklarının mevcut olmadığı anlaşılmakta, talep hakkında mahkememizce Karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi.”
Erdoğan mahkemeden aldığı bu belgeyi sırasıyla İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve YSK’ya iletti. İlçe Seçim Kurulu mahkemeden alınan karara rağmen eksik belge olduğu gerekçesiyle adaylığın düşürülmesi yönünde karar aldı.
Erdoğan bunun üzerine kararı İl Seçim Kurulu’na taşıdı ama sonuç değişmedi. Son olarak YSK da kurulda yer alan iki hakimin şerh düşmesine rağmen çoğunluğun isteğiyle itirazı reddetti.
Aleddin Erdoğan, yaşananları seçilme hakkının engellenmesi olarak değerlendiriyor: ”İki yıl önce köylüm ve komşum olan bir ailenin çatışmada yaşamını yitiren oğlunun cem evinde düzenlenen cenaze törenine katılmam dolayısıyla 6 bin TL para cezası almıştım. Toplumsal kültür ve geleneğimizde yer alan, insani ve vicdani bir görevi yerine getirdiğim bu olay seçilme hakkıma engel olarak gösterilmiştir. Yasal hakkım olan seçilme hakkım engellenerek ve adaylığım düşürülerek açık bir hak gaspı yaşanmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu kararı, bu hukuksuzluğu Anayasa ve uluslararası mahkemelere de taşıyacağız.”
Yeni aday gösterilecek
Erdoğan’ın adaylığının reddinin ardından HDP şimdi Akdeniz ilçesi için yeni bir eş başkan adayı gösterecek. VOA Türkçe’ye bilgi veren HDP İl Örgütü henüz ismin kesinleşmediğini vurguladı. YSK kesinleşmiş listeyi 3 Mart’ta açıklayacak.
Akdeniz Belediyesi
Akdeniz, Mersin’in dört merkez ilçesinden biri. 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını BDP kazanmıştı. Belediyeye 2016 yılında kayyum atandı. Belediye halen kayyum yönetiminde.
Aleddin Erdoğan da Mersinli seçmenler için yabancı bir isim değil. 1999’da büyükşehir belediye başkanlığı için HADEP adına yarışmış, ancak o yıl başkanlığı CHP adayı Macit Özcan kazanmıştı. HADEP o dönem seçimlere müdahale edildiğini iddia etmiş, asıl kazananın kendileri olduğunu savunmuştu.
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