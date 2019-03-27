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HDP'li Ertan: 31 Mart, irade gasbına cevap günü olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Van'ın Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, "31 Mart, irade gasbına cevap günü olacak.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Van'ın Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, "31 Mart, irade gasbına cevap günü olacak. 31 Mart; sözünü bilmez, sözünü tartmaz Süleyman Soylu'ya, Tansu Çiller'i, Mehmet Ağar'ı onur konuğu olarak gören ve ağırlayan Recep Tayyip Erdoğan'a cevap günü olacaktır" dedi.

HDP'nin Beşyol Meydanı'ndaki mitingine, HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan, Mustafa Avcı, ilçe belediye eş başkan adayları katıldı.

Miting alanına gelen bazı kişiler ellerinde süpürge taşırken, HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ertan, ilçe belediye eş başkan adayları ile partililer, çalınan Kürtçe müzik eşliğinde sahne önünde halay çekti.

'31 MART, İRADE GASBINA CEVAP GÜNÜ OLACAK'

Van Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkan adaylarının sahnede halkı selamlamasının ardından konuşan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, "31 Mart irade gasbına cevap günü olacak. 31 Mart; kayyumları yolladığımız gün olacaktır. 31 Mart; sözünü bilmez, sözünü tartmaz Süleyman Soylu'ya cevap vereceğimiz gündür. 31 Mart Tansu Çiller'i, Mehmet Ağar'ı onur konuğu olarak gören ve ağırlayan Recep Tayyip Erdoğan'a cevap günü olacaktır. 2002'de kurulan AKP bugün artık yoktur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ertan, "Sizlerden ricam. Bu alandan ayrıldıktan sonra eğer çevrenizde bu konuda kafası karışık olan varsa, onları arayın ve onlarla zaman geciktirmeden buluşup, bunları anlatın" dedi.

'VAN, 14-0 YAPACAK'

HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca ise sahneye 140 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in resminin yer aldığı önlük ile çıktı. Konuşmasını Kürtçe yapan HDP'li Uca, Van'ın 31 Mart yerel seçimlerinde 14-0 yapacağını ifade ederek,"Van halkı Nevruz Bayramı'nda bunun müjdesini verdi. Bize 'gidin' diyorlar. Gidecek olan kayyumlardır. 31 Mart'tan sonra halkımız kayyumları gönderecek" diye konuştu.

Miting sonunda dağılan ve slogan atan bir grup ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Alınan önlemlerin ardından da kalabalık dağıldı.

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