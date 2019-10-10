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HDP'li Ertan'a 30 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 4 ayrı suçtan toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HDP'li Ertan'a 30 yıl hapis istemi

VAN,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 4 ayrı suçtan toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ertan'ın yargılanmasına Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 25 Aralık günü başlanacak.
İçişler Bakanlığı tarafından 'terör suçu' nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan hakkında HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde işlediği iddia edilen suçlarla ilgili hazırlanan fezlekeler, TBBM' ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekeler, Ertan'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte dokunulmazlığının kalkmasıyla da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.
Başsavcılık, Bedia Özgökçe Ertan hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Ertan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suçu ve suçluyu övmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
TERÖRİSTLERİN CENAZELERİNE KATILDI
İddianamede, Ertan'ın çeşitli tarihlerde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin cenaze ve taziyeleri ile kentte düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldığı, toplantılar sırasında ve terör örgütü PKK'ya müzahir basın yayın organlarına yaptığı açıklamalarda halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, suçu ve suçluyu övdüğü, öldürülen teröristleri yücelttiği, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtildi.
Bedia Özgökçe Ertan'ın çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği haklı mücadelesini 'hukuksuz ve insanlık dışı' olarak nitelendirdiği aktarılan iddianamede, şüphelinin bu yolla bölge halkını şiddet eylemlerini gerçekleştirme noktasında tahrik ederek, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği anlatıldı.
Ertan, iddianemede yer verilen ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, 2 dönem milletvekilliği görevi yürüttüğünü, dosyaya konu olan taziyelere değil başka taziyelere de katıldığını, taziyelere katıldığı kişilerin siyasi tercihlerine bakmadan bunu yaptığını belirtti. Davanın görülmesine 25 Aralık günü başlanacak.

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