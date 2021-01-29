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  4. HDP’li eski başkan PKK/KCK’ya yardımdan gözaltına alındı

HDP’li eski başkan PKK/KCK’ya yardımdan gözaltına alındı

29.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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HDP’li eski başkan PKK/KCK’ya yardımdan gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Eski Belediye Başkanı M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çelikhan Pınarbaşı Beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan HDP’li M.Ç., terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Jandarmada sorgulaması tamamlanan M.Ç., sağlık raporunun alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.M.Ç.’nin, 2009-2019 tarihleri arasında Pınarbaşı’nda belediye başkanlığı biliniyor.

Terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Eski Belediye Başkanı M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çelikhan Pınarbaşı Beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan HDP’li M.Ç., terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarmada sorgulaması tamamlanan M.Ç., sağlık raporunun alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.Ç.’nin, 2009-2019 tarihleri arasında Pınarbaşı’nda belediye başkanlığı biliniyor.

HDP’li eski başkan PKK/KCK’ya yardımdan gözaltına alındı

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