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  4. HDP’li eski Belediye Başkanı Akkuş’un yargılandığı dava ertelendi

HDP’li eski Belediye Başkanı Akkuş’un yargılandığı dava ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafindan hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP’li Iğdır eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un yargılandığı dava ertelendiIğdır eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş hakkında "Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan açılan davanın duruşması görüldü."Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Iğdır eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş hakkında açılan davanın ilk duruşması Iğdır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

HDP’li eski Belediye Başkanı Akkuş’un yargılandığı dava ertelendi

İçişleri Bakanlığı tarafindan hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP’li Iğdır eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un yargılandığı dava ertelendi
Iğdır eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş hakkında "Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.
"Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Iğdır eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş hakkında açılan davanın ilk duruşması Iğdır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Akkuş, tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde duruşmaya ses ve görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dosya üzerinde gizlilik kararının devam ettiğini belirten Akkuş’un avukatı siyasi faaliyetlerinin suç delili olarak dosyaya konulduğunu Akkuş’un daha önce yargılandığı dosyalar gerekçe yapılarak “kaçma şüphesi” ile tutukluluğun devamına karar verildiğini söyledi.
Halen tutuklu olan Akkuş’un, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Aralık’a erteledi.

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